Jézus élete zenés filmen

Jézus története és a jézusi tanítások a zsidó–keresztény kultúránkban gyökereznek, amely egyben identitásunk alapját is jelenti. E kultúrkörből merítve írta meg tizenkét tételes, Jézus életének fontos állomásairól szóló zongoraművét Benda Gábor, aki e témát különösen fontosnak érzi, hiszen jelenleg egy olyan világban élünk, amikor a keresztény európai kultúrát folyamatos támadások érik.

A Jézus története című zongoradarabbal az volt a célom, hogy jól átélhető módon mutassam be Jézus életét a születésétől kezdve a mennybe­meneteléig

– mondta korábban lapunknak a zongoraművész, aki művét az 52. Nemzetközi Eucharisztikus Kongresszus alkalmával mutatta be a budapesti Hermina-kápolnában a Jeruzsálemi Szent Sír Lovagrend szervezésében. Ezt köve­tően tizenöt állomásos országos turnéra indult az Emberi Erőforrások Minisztériumának támogatásával, fellépett a szatmári Árpád-kori templomokban, a nagygéci Megmaradás templomában, amelyhez szervesen kapcsolódik a magyarság földi határokon átnyúló egységét szimbolizáló emlékpark.

A darabról CD-felvétel készült, amelyet Benda Gábor elküldött Ferenc pápának, aki apostoli áldásban részesítette munkásságát, valamint arra kérte, hogy továbbra is tartson ki a keresztény tanúságtétel mellett.A zongoraműből zenés filmet forgattak, amely tizenkét állomásban mutatja be Jézus történetét. A tételek között rövid szöveges narráció hangzik el Vereszki Eszter tolmácsolásában. A szöveget a Károlyi-biblia (Újszövetség: Máté és Lukács evangéliuma) alapján állították össze. A zene alatt Benda Iván fotóművész szentföldi helyszíneken készített fotográfiái jelennek meg.A Jézus történetét június 6-án, 13.25-től sugározza a Duna Televízió, de a filmet a vetítés után hét napig megtekinthetik a Médiaklikken.