Sokszínű örökségünk kiváló alap a közös alkotásra

Délelőtt 10 órától gyermektáncház kezdődik Csányi Tamara néptáncoktató, népi énekes, a horgosi Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület táncosa, csoportvezetője, Szécsi Zsolt néptáncpedagógus, táncos-koreográfus, a horgosi Bartók Béla Magyar Művelődési Egyesület művészeti vezetője, valamint népzenész barátaik közreműködésével. Tizenegy órától a Szabadkai Gyermekszínház zenés-táncos meseelőadását, a Lúdas Matyit nézhetik meg.

Tizenkét és 16 óra között teknőhinta, egyszemélyes libikókák, gyereksarok (kukoricamorzsoló, főzőcske, hintaló), horgászó játék, sajtfal, célba dobó, asztali játékok, óriás ördöglakat és kézműves-foglalkozás várja a családokat; elsajátítható egyebek mellett a népi textildíszítés, hímzés és bútorfestés, a szalmakokárda-készítés, a gyöngyfűzés és viaszgyertya-készítés alapjai. Tizenhat órakor pedig Mosó Masa mosodája címmel érkezik a Szatmárnémeti Északi Színház Brighella Bábtagozatának bábos meseelőadása.

Ha a térképet szabdaló vonalakat nézzük, körben a Kárpát-medencében látunk magyarokat. Élünk itt is, ott is, sőt amott is. A térkép viszont nem mutatja gyökereink sűrű, kusza hálózatát, amelyet még a történelem szikéje sem tudott átvágni, hiszen a mai napig folyamatosan szállítja közöttünk kultúránk éltető nedveit. A nemzeti összetartozás napja kiváló alkalmat kínál, hogy művészeink, hetedhét határon innen és túlról bizonyítsák: közös kincsünk, sokszínű örökségünk kiváló alap az együttgondolkodásra, a közös alkotásra.

A Szabó K. István rendezte Hetedhét című produkció a maga nemében egyedülálló zenei és előadói univerzuma a határátlépés jegyében született: klasszikus és modern, népzene és dzsessz, sokféle művészi karakter olvad benne egységbe.

Az előadás a közönség szeme előtt születik meg június 4-én este 19 órakor, a Nemzeti Táncszínházban, ahol Kárpát-medencei művészek, köztük a Felvidék, Kárpátalja, Erdély, Vajdaság, Drávaszög, Muravidék és az anyaország egyszerre, egy időben, egy színpadon lép fel.

Az előadásra a belépés díjtalan, ám előzetes regisztráció javasolt a [email protected] e-mail-címen. A regisztráció a Magyarság Háza elfogadó válaszlevelével aktiválódik. A helyfoglalás érkezési sorrendben történik. A szervezők arra kérik regisztrált vendégeiket, hogy helyüket legkésőbb a meghirdetett kezdési időpont előtt húsz perccel foglalják el.