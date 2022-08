Minden nap új hőst avattam + képgaléria

Stoner pszichedélia: garantált addikció a Clutch koncertjén

A Clutch-koncert stoner-blues-pszchedéliája megteremtette a záróakkordot a 2022-es Szigetes élményeim sorában. Gyorsan elfelejtettem, hogy akkor már hatodik napja koptattam a Hajógyári homokját. Érdemes az előadott dalok listáját böngészni és az utolsótól haladni az első felé, ha ismerkedésről van szó. A 16 dalból álló setlist minden eleme atombiztos alapokon állt. A tagok, Neil Fallon frontember addiktív karakterével az élen mindannyian profi zenészek. A Clutch zenéjét a pszichedélia és a stoner rock jellemzi leginkább, de tartalmaz klasszikus rock, blues, metal, funk és nyomokban punk elemeket is. Érdemes azonban az első két műfajmegjelölésre koncentrálni.



A zenekar tagjai túl az ötvenen, tengernyi élettapasztalattal, s rengeteg koncert-rutinnal a hátuk mögött bárhol, bármikor produkálják azt a magas minőséget, amelyet a Freedome színpadon láthattunk tőlük a Hajógyárin.



A Clutch tagjai egyszerű fekete pólóban, tökéletesen borotvált szakállal, masszív hangzással és atombiztos hangszeres tudással álltak színpadra. Női tudósítóként lehetetlen szó nélkül elmenni a tény mellett, hogy ezekkel az energiákkal kezdődik az érett férfi fogalma a szótárban. Ehhez pedig a stoner rock egy olyan minősége társul, amely azonnal beszippantja a hallgatót.

Fotó: Bach Máté



Kortól és nemtől függetlenül minden értő és az igényes zenére fogékony fül számára magas minőségű élményt kaptunk a Szigeten. Érdemes belehallgatni elsőként ebbe a dalba, ha valaki nem ismerné a Clutch zenéjét.



Mintha a Sziget összes fotósa a Clutch-on fotózott volna

A bevallottan Rush-és The Grateful Dead-fanatikus Clutch kultikus mivoltát erősíti az a tény is, hogy a nagyszínpad majdnem összes fotósa – és még azon túl is – megjelent a koncerten. A fotósok száma mindig egyfajta fokmérő.

Nemcsak a népszerűség, hanem a hitelesség és a profizmus, az igazán jó zene mutatója is. A közönség pedig végigpogózta a koncertet. Aki nem Clutch-fanként érkezett, vélhetően azzá vált.

És ebben a sátorban még a porral sem kellett megküzdeni, mert remekül keringette a levegőt az ipari ventillátor.

Fotó: Bach Máté



A Sziget utolsó napjának headliner zenekar: Arctic Monkeys

A nagyszínpad fellépőjen nagy Oasis-fanatikus, s ez érezhető is a dalaikon. Aki nem kedveli a Gallagher-fivérek stílusát, inkább Arctic Monkeys-t se hallgasson. A Szigetes koncertet említésre méltó momentum nélkül, nagyjából ugyanazon a hőfokon végigzenélő csapaton sem láttam kimagasló lelkesedést. A közönség is kissé enerváltnak tűnt – persze ez az utolsó nap energiahiányos és még mindig porfelhős állapotának is betudható. A teljes koncert egységet alkotott, de kiugró pillanata nem volt. Egy Arctic Monkeys-fellépés volt a sorban, amelyet a rajongók élveztek, de nem garantálom, hogy új fanatikusok is születtek a Szigeten.

Fotó: Bach Máté

Legalább is nem ma. A teljes fesztivál azonban biztosan hozott új rajongókat a fellépőknek.

Az első nap teltházat produkált Dua Lipa fellépésével

Bár az első nap – és a beköltözés a keddi napon – is ráérősen zajlott és kényelmesen andalgó emberek között vezetett az utam a nagyszínpadhoz, a békésnek tűnő állapot nem tartott sokáig. Gyorsan felpörögtek az események, amikor a nagyszínpadra érkezett az egyik, aktuálisan legnagyobb popdíva, a koszovói gyökerekkel is rendelkező, brit énekesnő, Dua Lipa. Profin felépített showt láttunk. A rajongók pedig elégedetten térhettek haza, hiszen az összes világslágert hallhatták élőben a Physical-től a Levitating-en át az Elton John-cover Cold Heart-ig. Döbbenetes volt a tömeg, már az első napon teltház volt a Szigeten. Minden olajozottan zajlott, mind a beengedésnél, mind annak levonulásánál. Ennél döbbenetesebb csak a tökéletlen, de még így is sikert arató Justin Bieber-koncert közönsége volt a nézőszám tekintetében. És az a látvány, ahogyan elhagyták a nagyszínpad küzdőterét.