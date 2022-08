Calvin Harris: papírforma, Lewis Capaldi: lenyűgöző zeneorgia

Lewis Capaldi nagybetűs zenélése

A mindössze huszonöt éves skót énekes-dalszerző Lewis Capaldi az a forma, akit valóban a zenéjéért, a hangjáért, s nem mellesleg a karakteréért és a humoráért szeretnek. Nem pedig a külsejéért. A skót énekes megjelenése mégis azonnal beleég a retinánkba. A mögöttem álló férfi azt kérdezte a barátnőjétől:

Nézett már Lewis Capaldi tükörbe?

Fotó: Bach Máté

De láthatóan ezen a rosszindulatú férfin kívül senkit sem érdekelt az énekes outfitje. Capaldi szórakoztató mimikája, laza humora és mindenekelőtt a minőségi dalok elviszik a show-t.

A barna nadrágban, sportcipőben, igénytelen frizurával és fehér, Sporty and rich feliratú pólóban megjelenő, súlyfelesleggel rendelkező Capaldi bevallottan pánikrohamokkal küzd és hipochonder is

– ez utóbbit az apjától örökölte. Capaldi nemcsak jó énekes és dalszerző, de még önkritikája, önironikus reflexiója is kifejezetten szórakoztató.

A Sziget nagyszínpada előtt egyre duzzadó közönség mintha egészen más rezgésekkel bírt volna, mint az összes többi fellépő korábban. Fél nyolc körül járt az idő, és az este abszolút headlinere, Calvin Harris csak 21:15-ös kezdést ígért. Így hát kétlem, hogy rá várt volna az az elképesztő számú rajongó. Nem. Ők Lewis Capaldi miatt érkeztek (Aki egyébként olyan nevekkel közösen lépett már fel, mint Sam Smith, Ellie Goulding, Rag’n’Bone Man és Niall Horan.)

Capaldi különleges hangszíne és sajátos humora

Csukott szemmel hallgatva a koncertet, az énekes hangszínének rezgései tízszeresen találták el a lélek mélyén a húrokat. A – túlságosan is hosszú – felkonfok közben pedig jókat nevettünk a poénjain. Olyan volt az egész, mint egy érzelmi hullámvasút. Van az a hangszín, az a rezgés, amely az őrületbe kergeti az embert. És van a másik véglet.

Capaldi énekhangja annyira mélyen és jólesően rezeg a dobhártyán, hogy lehetetlen ellenállni.

A szegényes vizuál csupán a koncert felénél kezdett építkezni. Addig teljesen fekete volt a színpadkép és a kivetítőkön is csak Capaldi, illetve zenészei képe jelent meg. Sehol egy lézer vagy a manapság oly’ népszerű csillagköd.

Fotó: Bach Máté

A Lewis Capaldi-jelenség elsőre talán nehezen értelmezhető

Megosztó és magával ragadó. A zenekar és a hangszerek pedig úgy szólaltak meg a Szigeten, hogy igazi zeneorgiában volt része a közönségnek. Az egyik legnagyobb sláger a Before You Go a fináléban kapott helyet, s megérdemelten vívta ki a közönség ovációját.

Így volt ez a záróakkord, a Someone You Loved esetében is, amelynek utolsó taktusait hosszasan énekelte a közönség is. (A dal Brit Awards-nyertes.)

Ahhoz hasonló koncertzárás volt ez, mint ahogyan akkor viselkedik az ember, amikor szakítás előtt áll. Tudja, hogy hamarosan megtörténik, hogy közeleg a vége, de azért még halogatja egy kicsit. Néhányszor elismétli ugyanazokat a mondatokat, még párszor megteremt bizonyos szituációkat, csak hogy ne következzen be a búcsú. Ezt éreztem az utolsó dal utolsó másodperceiben is.

Szívekig hatolt. Igazán megható volt. Úgy énekeltük újra és újra a dalszöveget, mintha az életünk függött volna tőle.

Leaving My Love Behind: kifacsart szívek a szigetes Capaldi-koncerten

Ha minőségi muzsikára, tartalmas koncertre, szórakoztató előadóra és nagybetűs zenélésre vágyunk, érdemes mélyebben is megismerkedni Lewis Capaldi dalaival. Kezdésként a fenti kettővel, aztán a folytatás a Leaving My Love Behind legyen. (Ez a dal a koncert felénél facsarta a ki a szíveket.) Nem is annyira légből kapott az a szakítós hasonlat.

Ha itt véget ért volna a Sziget negyedik napja, akkor is tökéletes lett volna.

Ekkor következett Calvin Harris fellépése

Diszkóshow, száz százalék szeletelés a világ egyik legprofibb lemezlovasától. Aki nem utolsó sorban kiváló producer is. Talentuma és portfóliója vitathatatlan. A küzdőteret is hihetetlen mértékben tömte tele a Szigeten. Erre a szórakozási formára ma Magyarországon és világszerte is hatalmas tömegek vevők. A hétköznapjaik része, a coolsági faktor fokmérője, a gőz kiengedésének tökéletes terepe.

Fotó: Bach Máté

A tömegek érthetetlen módon hatalmas élvezettel videózták a lézerfényes vizuált. A főszereplőt, Calvin Harrist alig-alig láthattuk megjelenni a kivetítőn, elveszett a hatalmas térben. De nem is ő volt a lényeges, hanem az a fajta dobhártyaszaggató bpm-lavina, amely a nyakunkba zúdult.

Calvin Harris koncertjén égető szükség lett volna a Sziget által meghirdetett füldugóra

A Sziget összebútorozott egy füldugógyártó céggel, amelynek termékei az esemény idején a Hajógyárin is kaphatóak. Védjük a fülünket, viseljük a cég füldugóit – mosolyogtam, amikor először olvastam a PR-szöveget. Calvin Harris koncertjén azonban megértettem. Azonnal szerettem volna egy füldugót, mert úgy éreztem, hogy beszakad a dobhártyám. Soha egyetlen Szigetes koncerten sem éreztem még ezt, pedig számos hibátlan hangzásnak voltam fültanúja az elmúlt napokban.

Menekültem a közelből, pedig igazán távol álltam a színpadtól. Ahogyan Calvin Harris stílusa, zenéje sem áll közel hozzám. Igen, zene. Mert nem vitatom a minőségét és a létjogosultságát sem. Ilyen mérhetetlen nagyságú tömeg – világszerte – nem tévedhet.

Fotó: Bach Máté

Világsztárokkal alkotott gigaslágerek Calvin Harris koncertjén

Ahogyan azok a világsztárok sem nyúltak mellé a kooperációval, akik dolgoztak már Calvin Harrisszel. Ezek a dalok is elhangzottak a Szigeten: Aviciinek, Sam Smithnek, a The White Stripesnak, és a pár napja a fesztivál nyitónapjának legnagyobb show-ját produkáló Dua Lipának is van már a producerrel közös dala. A One Kiss természetesen mindkét koncerten óriási sikert aratott.