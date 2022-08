A Kings Of Leon a Szigeten a testünkkel és a lelkünkkel is játszott

A közönség a brit Bastille indie pop zenekar koncertjén a 28. Sziget fesztivál második napján az óbudai Hajógyári-szigeten

(Fotó: MTI/Mónus Márton)

A main stage-en már javában koncertezett a brit Bastille nevű formáció

A tizenegymilliónál is több lemezeladással bíró zenekar koncertje tűpontosan annyira fílinges, mint amikor stúdióminőségben hallgatom a dalaikat.

Dan Smith énekes a brit Bastille indie pop zenekar koncertjén

(Fotó : MTI/Mónus Márton)

Tizenhét dalt játszottak, főként a legkedveltebb, Give Me The Future című lemezről. Nagy közönségkedvenc volt a Szigeten a Happier, amely egy Marshmello-cover. Érdemes belehallgatni.

Az énekes Dan Smith olyannyira együtt rezgett a közönséggel, hogy teljes valójában meg is érkezett közénk egy dal erejéig. És bár testőrök hada kísérte, igazán szép gesztus volt tőle. A Future Holds című dal közben valódi diszkóparti alakult ki a nagyszínpad küzdőterén, hogy aztán a Shut Off The Light tovább énekeltesse és táncoltassa a közönséget.

A legnagyobb sláger, a Pompei jelentette az egyik záróakkordot. És

akinek nem hozta meg a kedvét ahhoz, hogy Bastille-t hallgasson, annak túl jól szigetel a füldugója.

A közönség a brit Bastille indie pop zenekar koncertjén

(Fotó: MTI/Mónus Márton)

Kings Of Leon koncert – így utaztunk az érzelmi hullámvasúton a felszabadultság és a szenzitivitás között

Az egyik legnagyobb közönség-kedvenc Revelry, a Radioactive, a Crawl, a Use Somebody és a záró akkordot jelentő Sex Is On Fire. Ezzel egyben a Kings Of Leon koncert gerincét is felvázoltam. Ezek a nóták tagolták a koncertet és jelölték ki a közönség hangulatának csapásvonalát is.

A Kings Of Leon és a többi fellépő közel pontos kezdése pedig egy újabb, olyan elem, amely még inkább élhetővé teszi a Sziget 2022-es felvonását.

Matthew Followill (b) gitáros és Caleb Followill énekes, gitáros az amerikai Kings of Leon zenekar koncertjén

(Fotó: MTI/Mónus Márton)

A Kings of Leon kimagaslóan jó vizuállal jelent meg Budapesten

Nem csak remekül mutatott az osztott képernyős kivetítő-megjelenítés, de nagyon praktikusnak is bizonyult. Tekintve, hogy a Kings Of Leon koncertjére is nagyszámú közönség gyűlt össze, fontos volt, hogy mennyit látunk a kedvencekből a hatalmas projektorokon. Ezekből pedig jutott a keverőtorony hátsó oldalára is. Az osztott képernyő-kép/kivetítő képe pedig lehetővé tette, hogy egyszerre mindent és mindenkit is lássunk a színadon.

A Revelry című nóta alatt – amely az egyik legkedveltebb, melankólikus és kifejezetten lassú tempójú Kings Of Leon-dal – olyan színpadképet, fényeket és hangzást varázsoltak a színpadra, hogy pár percre elhittem: tényleg béke van a világban. Azt a fajta hangulatot, amelyet ez a zenekar teremteni képes a koncertjein tanítani kellene.

A közönség az amerikai Kings of Leon zenekar koncertjén

(Fotó: MTI/Mónus Márton)

A Kings Of Leon rendkívül erős a vizuál tekintetében

A kaleidoszkóp-szerű képekre is emlékeztető vetítéstől a hagyományos koncertfelvételeken át a vidóeklipekig rengeteg képi elemet láthattunk. Ezek mind megtámogatták a dalokat és fenntartották a közönség érdeklődését.

Az amerikai Kings of Leon zenekar koncertje

(Fotó: MTI/Mónus Márton)

Hidegebb volt, mint az első napon, a por továbbra is hatalmas a Szigeten

A fesztivál-látogatók a küzdőtér hátsó szektorában már nem tomboltak annyira, mint ott, ahol – az első sorokban – jól látja őket a kamera. Hidegebb is volt, mint az első napon. És a továbbra is nagy por kellemetlen pillanatokat okozott – javasolt a tömegen való intenzív áthaladáskor a maszk viselése. Még így is ropog majd a homok a fogaink alatt, de némiképp könnyebben kapunk majd levegőt.

A közönség az amerikai Kings of Leon zenekar koncertjén

(Fotó: MTI/Mónus Márton)

Visszafogottabb volt az este, mint az a Szigeten megszokott

Talán a Dua Lipa-koncert másnapja, talán a Justin Bieber-koncert előestéje volt. Talán egyik sem, csupán egy szokásos Sziget-nap. Lehet, hogy csak arról van szó – és erre már korábban is utaltam –, hogy

másképp fesztiválozunk, mint két éve. Felszabadultan, de az egymásra való odafigyelésre sokkal nagyobb hangsúlyt fektetve. Picit higgadtabb rezgésekkel. Élhetőbben

minden korosztály, zenei stílus és kulturális irányzat kedvelői számára befogadhatóbban. Ez a Sziget 2022 idején is érzékelhető.

Ez az a lüktetés, amely meghatározta a Kings Of Leon koncertjének hangulatát is. A közönség pedig önként ült fel arra az érzelmi és egyben minden porcikánkat átmozgató hullámvasútra, amely a Sziget kissé talán alacsonyabb rezonanciájú, de nagyon jóleső második napját jellemezte.

Borítókép: Caleb Followill énekes, gitáros az amerikai Kings of Leon zenekar koncertjén a 28. Sziget fesztivál második napján az óbudai Hajógyári-szigeten (Fotó: MTI/Mónus Márton)