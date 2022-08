Éljük át újra a Sziget-élményt!

Ha jól elfáradtunk a részvételiségen alapuló programokon, akkor a színház- és táncsátor tető és fa alatti színpadain a hétvégén is találunk izgalmasnak ígérkező összművészeti csemegéket. Szombaton érdemes bepillantanunk a Willany Leó Improvizációs Táncszínház előadásába vagy éppen az Alessandro Sciarroni ötlete alapján megvalósuló Save the last dance for me című produkcióba.