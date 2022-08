Justin Bieber a Sziget 2022 szinonimája

A sztár félmeztelenül, táncosokkal, pattanásos bőrrel, ráérősen tolta le a koncertet

Bieber fellépése a legdrágábbak közé tartozik az idei fesztiválon. Három hete még az is bizonytalan volt, hogy eljön-e. Végül jött. Saját bevallása szerint nagyon várta már, hogy újra színpadon állhasson. Hát most igazán érett dalokkal – a látványos pattanásaival együtt is –, éretten állhatott a Sziget nagyszínpadán. Annak ellenére, hogy komoly betegséggel küzd/küzdött. Mivel a teljes világ körüli turné gyakorlatilag ugyanazzal a setlisttel fut, nagy meglepetés nem érte a közönséget.

A közelmúlt gyengélkedős időszakának nyomával a hangjában, lassan indult be és ráérősen építkezett a Justin Bieber-show.

A koncert a tizedik nóta környékén, a Sorrynál vett igazi lendületet.

Fotó: Bach Máté

Bieber korábbi legnagyobb slágereit, a Boyfriendet és a Babyt a koncert végére tartogatta, melyet megelőzött egy több mint tízperces örömzenélés, instrumentális formában. Az énekes fehér zongoránál ülve muzsikált. Rajta és zenésztársain is látszott, hogy maximálisan átadják magukat az önfeledt zenélésnek. Az érzésnek, hogy ismét közönség előtt koncertezhetnek.

A pasim és a babám – Justin Bieber koncertjének tetőpontjai

A Boyfriend és a Baby az utolsó dalok között szerepelt. Még mindig ezeket a nótákat kísérte a legnagyobb ováció, hiába született a 2012-es Boyfriend című dal óta számtalan kiváló Bieber-dal. Például a jelen turné címadó lemezének (Justice) zseniális szerzeménye, a Ghost vagy az Off My Face. És az önvallomás, a már címében is beszédes Lonely. Mindezek ellenére is vitathatatlan a kétezres évek első évtizedének jelentősége Justin Bieber karrierjében.

Megható pillanatok: Hailey Bieber és Justin kapcsolata a kivetítőn

A show-nak egyetlen főszereplője maga Bieber volt. Az utolsó, Anyone című dala közben azonban a kivetítő minden szegletét Justin és felesége, Hailey életének közös pillanatairól készült fotók borították.

A közelmúltban halálos kimenetelű forgatási botrányáról hírhedtté vált Alec Baldwin és Kim Basinger lánya, Hailey a tavasz folyamán került kórházba agyvérzés gyanújával. Akkor Justin Bieber aggódott a feleségéért. A nyár folyamán pedig Justin Biebert diagnosztizálták arcbénulással, amelyből ugyan felépült, de felesége félelmei jogosak – nem véletlenül kíséri el a férjét a turné több állomására is.