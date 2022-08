Omega: hatvan év, hatvan dal

60 év – 60 dal, válogatás az Omega életművéből címmel kollégák játsszák el a legendás nótákat. Az Őrség fővárosában, Őriszentpéteren, ahol az egyik utolsó koncertjét adta a zenekar. Mostantól a hely az Omega Park nevet viseli.



Az Omega Parkban három napon keresztül – augusztus 12–14-én – olyan muzsikusok lépnek a színpadra, mint Frenreisz Károly, Nagy Feró, Tolcsvay László, Zalatnay Sarolta, Földes László Hobo, Bródy János (aki a Csillagok útján és a Gammapolis lemezek szövegírója), Jankai Béla (aki öt évig billentyűzött Benkő László mellett) B52 formáció­ja és a 100 Folk Celsius (amely együttes közös koncerteken, illetve lemezen saját stílusában adta elő az Omega számait). A következő generációt képviseli az Anna & The Barbies és az Iván & The Parazol.

Az Omega-szigetek című akusztikus összeállítás Szirtes Edina Mókus hangszerelésében szólal meg.

A legfiatalabbak is kiveszik részüket a háromnapos ünnepből: játszik az Új-Babylon tribute zenekar és a hazai rock-tanoda, a Kőbányai Zenei Stúdió hallgatóiból összeálló, különféle formációk Maróthy Zoltán és Tornóczky Ferenc irányításával.



A koncertek mellett lesz kiállítás, rocktörténeti előadások, lemezbörze, közönségtalálkozó, vetítések és egy különleges videópremier.Most pedig gyorstalpaló Omega-történelem. A hatvanas évek közepétől a magyar beatzenekarok már saját számokat írtak, így az Omegának gondoskodnia kellett egy zeneszerzőről. Ő lett – Mihály Tamás ötletére – Presser Gábor. Aki annak előtte egy napig tagja lehetett a zenekarnak, a lovin tartott Illés–Metró–Omega buli erejéig, ám a két billentyűs felállás helyett bevették Molnár György Elefántot gitárosnak, s maradt Benkő László az orgonánál. Fél évre rá Laux József zenekarvezető, dobos ismét hívta Pressert, most már komponistának. Pici kompozíciói uralták az Omega beatkorszakát.Igen ám, de Angliában és az Egyesült Államokban már lecsengett a beatzene, s a bluesrock, a progresszív rock, a hard rock hódított. Ezzel szembesültek a fiúk, amikor 1968 nyarán huszonnégy állomásos turnén voltak a brit szigeten. Ott, ahol már a Pink Floyd, a Led Zeppelin (még New Yardbirds néven), a Yes, Jimi Hendrix, a Cream az új sztárok. Ők pedig tolták a Kállai kettőst pitykés mentében.Mindenesetre felvehették első nagylemezüket, az első magyar beatlemezt, persze angol nyelven, az Omega Red Start. Áldatlan körülmények közt, amennyiben három napig éjféltől reggel hatig kaptak stúdióidőt. Ráadásul Kóbor János nem mehetett velük, így Mihály Tamás és Presser énekelték fel a dalokat.

A kinti menedzsment már lekötötte a következő turnét, amikor az elvtársak hazaparancsolták őket, hogy helyükbe az Illést küldjék ki.

Angol útjuk után azonnal kiadhatták első magyar nyelvű lemezüket. Az első beatkorongot, amelyen egyetlen előadó hallható. Az Ezek a fiatalokon a filmben szereplő Illés mellett a Metró, Koncz Zsuzsa és Zalatnay Sarolta egyaránt jelen vannak, az Omega Koncz Zsuzsát kíséri. A beatkorszak lezárásaként elkészült az Éjszakai országút címet viselő bakelitjük, amely már több szám erejéig felzárkózott a hatvanas évek végi rockzenéhez.

Ezután úgy tűnt, harangoztak az Omegának, mivel Presser és Laux, elhagyva az együttest, megalapították a Locomotiv GT-t. De lélekharang helyett az Élő Omega című lemez szólalt meg, bizonyítva, a csapat jobb, mint addig bármikor, és elindult azon az úton, amelyiken a csúcsra jutottak, s ott is maradtak évtizedekig. Pedig a lemezgyár nem foglalkozott velük, nem kínáltak stúdiólehetőséget, így az Élő Omegát riportermagnóval rögzítették egy tizenöt állomásos turnén. Hasonló módon készült az első magyar koncertlemez, az Egy este a Metro Klubban. Kész szerencse, hogy élő lemezzel debütált az „új” Omega, ugyanis így hallani, mennyire ereje teljében lévő a csapat.

Aztán következett Peter Hauke produceri korszaka. Ő Németországban dolgozott az együttessel 1973-tól, csúcsra juttatva az Omegát. S születtek a korszakos korongok, az Omega 5, a Nem tudom a neved, az Időrabló, az Égi vándor, a Gammapolis, az Arc. Először használtak szintetizátort, a koncerteken keverőpultot, füstgépet, lézert.

A X. számú Arc az új korszak nyitánya. Ekkortájt, a nyolcvanas évek kezdetén a lemezgyár kötelezővé tette az újhullámos hangzást. Születtek is a fura lemezek az Easttől, a V’ Moto Rocktól, a Skorpiótól vagy a Colortól. Azért persze nagyon jók az Omega-albumok (olyan dalokkal, mint az Ajánlott útvonal, az Alvajáró, a Kötéltánc, a Fekete pillangó, a Babylon, a Hajnali óceán), de valahogy sok a szintipop hangzás, nem véletlenül hagyták abba 1987-ben.

Csaknem egy évtizedre, hogy 1994-ben a Népstadionban, szakadó esőben, hetvenezer ember, azaz teljes telt ház előtt visszatérjenek. S születtek az új lemezek egészen 2006-ig. Ezek szintén nagyon minőségi rockmuzsikát őriznek. Fájdalom, a rajongók a nagy korszak nagy dalaira kíváncsiak. Nem véletlenül hangszerelték át a klasszikusokat, s tartottak templomi koncerteket. Végül aztán elmentek. Végleg. Küronya Miklós hangmérnök, basszusgitáros, Somló Tamás énekes, Laux József, Benkő László, Mihály Tamás és Kóbor János.

A komoly műtéten átesett Molnár György Elefánt azt ígéri, ha kell, négykézláb, de felmennek Debreczeni Ferenc Cikivel az Omega Park színpadára.

Borítókép: Az együttes a hetvenes években (Fotó: Urbán Tamás)