Plakátok voltak az utca hírmondói

Aki végigsétál az Országos Széchényi Könyvtár (OSZK) Ars Librorum kiállítóterében, és megnézi A csokoládétól a rádióig című plakátkiállítást, meg fog döbbenni, mennyi mindennek helye volt az utcai hirdetőoszlopokon. Kiderül például, hogy a Fruttit már majd száz éve rágcsálják a gyerekek,

megtudhatjuk, hogy a Dreher nemcsak sört kínált, de egész márkacsaládot: volt Dreher szóda, Dreher csokoládé, Dreher keksz, Dreher likőr,

rácsodálkozhatunk, mennyi mirelit terméket, bocsánat, „mirelite-készítményt” kínált a közért, amikor a gyorsfagyasztás még újdonságnak számított, és persze az is kiderül – a fiatalabb látogatóknak –, hogy a közért egyfajta üzlethálózat volt: Községi Élelmiszer-kereskedelmi Rt.



A kérdés persze nem az, hogy mi minden jelent meg a plakátokon, hanem az, vajon a szocialista társadalomban volt-e helyük a reklámoknak.

Legalábbis ezzel a felvetéssel állt elénk osztályfőnökünk, valamikor a nyolcvanas évek derekán, az akkoriban divatba jött műanyag reklámszatyrok rémítő sokaságát felfedezve a padok alatt. És természetesen arra jutottunk, hogy annak a torz értékvilágnak, amit a reklámok, különösen persze a nyugati hirdetéseket majmoló reklámok képviselnek, nincs helye a szocializmusban. Igaz, az osztályfőnöki órákon erősen irányított beszélgetések zajlottak, s gyanítom, gimnazista osztálytársaim többségének semmi baja nem volt a reklámokkal. A dekadens Nyugat keletre szivárgó szellemének reklámanyagokon megjelenő formáival meg még annyi sem, hiszen ezek általában alulöltözött, sőt néha egyáltalán nem öltözött lányok alakjában testesültek meg.



Hogy a szocialista társadalomnak sem volt sok baja ezekkel a reklámokkal, az abból is látszik, hogy az OSZK-ban akkora plakátgyűjtemény található – csaknem nyolcvanezer darabos –,

hogy szinte elképzelni is nehéz, hová ragasztottak ki ennyi nyomtatványt, mennyi mindent mondtak el általuk, mennyi igényes és igénytelen fotó és grafika született a reklámozás érdekében. Ráadásul a könyvtár Térkép-, Plakát- és Kisnyomtatványtárában nem is őrzik az összes posztert, ami megjelent Magyarországon, csak az igényesebbeket. Ezek közül is hosszasan kellett válogatniuk a szakembereknek, mire összeállították a VI. emeletén megtekinthető plakátkiállítás anyagát.