A habán kerámiák díszítőelemeitől a zsindelytetőig

A művészek a szlovák népművészetből merítettek ihletet, így könnyebben érthető, miért a mi intézményünket keresték meg, hiszen nekünk is voltak már hasonló kezdeményezéseink. A tárlat nagyon formabontó és modern, de a gondos szemlélő választ kap, mi is inspirálta a művészeket. A habán kerámiák díszítőelemei ruhákon és ékszereken jelennek meg, vagy a tradicionális zsindelytető XXI. századi dizájn formájában kap helyet öltözékeken. A fehér ruhák pliszírozása a magyar–szlovák közös hagyományokra is utal. Ez az együttműködés nagyon fontos mindkét fél számára, s úgy tűnik a közeljövőben folytatása is lesz a szlovák fővárosban.