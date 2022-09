A közgyűjteményeknek az oktatásban is szerepet kell vállalniuk!

A konferencia keddi, sajtónyilvános szakmai napján Budapesten Rétvári Bence emlékeztetett arra, hogy a Lázár Ervin-programnak köszönhetően a diákok olyan iskolán kívüli kulturális és tudományos programokon vehetnek részt, olyan élményekben részesülhetnek, amelyek akár a pályaválasztásukat is meghatározzák majd. Hozzátette, 2024-től a középszintű érettségi természettudományos vizsgatárgyainak mindegyikénél a szóbeli vizsgára projektmunka elkészítése és bemutatása is választható lesz. A vizsgázók így egy komplex természettudományi munkát állíthatnak elő, ami a munkaerőpiaci kihívásokra is jobban felkészíti őket.

Fotó: Szigetváry Zsolt

A BM államtitkára kiemelte, hogy

az országos kompetenciamérésekbe 2021 óta a természettudományos terület is bekerült, de jó visszajelzést adnak a nagy világversenyek is, hiszen a magyar diákok minden természettudományos területen az élmezőnyben vannak. Egy 58 országra kiterjedő felmérés szerint pedig matematikában a nyolcadikos magyar diákok bőven az átlag fölött teljesítenek matematikából és természettudományokból is.



Rétvári Bence hangsúlyozta, hogy nagyon jól meg lehet találni az oktatási és a múzeumi intézmények közötti együttműködés formáit,

a múzeumokban játszva tudnak tanulni a gyerekek

– fogalmazott.

A kedden kezdődött tanácskozást péntekig tartják meg Budapesten és Zircen a Magyar Természettudományi Múzeum (MTM) és az MTM Bakonyi Természettudományi Múzeuma közös szervezésében.

Borítókép: Rétvári Bence, a Belügyminisztérium parlamenti államtitkára a 39. Magyar Természettudományos Muzeológusok Találkozóján (Fotó: Szigetváry Zsolt)