A közösséghez tartozás ereje

A szorgalmi időszak előtt, az úgynevezett nulladik héten az Alkotóműhelyek Hete elnevezésű programsorozattal várja a hallgatóit a megújult Színház- és Filmművészeti Egyetem (SZFE). Az egyetemi polgárok filmes és színházi tematikus kurzusokon vehetnek részt, illetve a hallgatói közösség építésében az SZFE Hallgatói Önkormányzata eseményei is segítenek.

E hét lényege, hogy közel hozza egymáshoz az oktatókat és a hallgatókat, hiszen a képzés három telephelyen folyik, ami miatt év közben ritkábban tudnak találkozni egymással a hallgatók.

Ezúttal a Mészáros utcai campusra, a Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézet épületébe érkeztünk meg, ahol a hallgatók ezen a héten megismerkedhetnek többek között a kreatív írás, a beszédtechnika vagy éppen a színpadi mozgás alapjaival, de betekintést nyerhetnek a filmes háttérmunka világába, sőt részt vehetnek színházi foglalkozásokon, színészi tréningeken is.

A foglalkozások közti szünetekben az aula és az épület terasza megtelt élettel. Ki-ki mérhetetlen szakmai szomját is csillapíthatta egy-egy kiadvánnyal, hiszen az Országos Színháztörténeti Múzeum és Intézet értékes és izgalmas köteteit mutatta be a hallgatóknak.

Az érdeklődők feltérképezhették a Déryné-program előadáskínálatát és küldetését, valamint a Nemzeti Színház őszi repertoárját.

A diákéletbe és a filmes képzés hátterébe saját történetén keresztül és tapasztalatai alapján Boda Ábel másodéves televíziós műsorkészítő szakos hallgató avatott be bennünket:

Keszthelyről érkeztem a Színház- és Filmművészeti Egyetemre, itt lakom a kollégiumban. Gyerekkorom óta érdekel a film, a színház és a televízió, ilyen szakembereket pedig az SZFE-n képeznek. Bár televíziós műsorkészítő szakra járok, mégsem kizárólag a televíziós és az újságírói szakma érdekel, hanem az említett másik két terület is, itt pedig lehetőségem van rálátni azokra is.

„Mindig is érdekelt a showműsorok világa, a szórakoztatás, melyek Magyarországon körülbelül huszonöt éve indultak el, s napjainkban egyre több ilyen műsor található meg a szolgáltatók kínálatában. Emellett viszont mindig is vonzott a dramaturgi munka, a színházcsinálás is. Vágytam arra, hogy közelebbről is megismerjem ezt a komplex világot” – tette hozzá a hallgató, aki örömmel emlékszik vissza a felvételi fordulókra is: „Emlékszem, hogy a harmadik rostán Sára Balázs tanár úr megkérdezte tőlem, ha felvennének, akkor a kamera melyik végén állnék. Erre azt feleltem, hogy azon a végén, melyet a közönség is lát. Ekkor pedig már számukra és számomra is világossá vált, mit szeretnék kezdeni a televíziózással” – osztotta meg lapunkkal Boda Ábel. Mint mondta, a közös munka során az oktatók már kollégaként tekintenek rájuk, erős mentor-diák kapcsolat jellemzi az intézményt:

Közösen alkotunk, közösen dolgozunk – így fogjuk fel a stúdió- és mesterség órákat. Ez csapatmunka, ugyanis az alkotási vágy összeköt bennünket.

Majd hozzátette: „A diákságot szintén ez az alkotási vágy kovácsolja egy közösséggé”.

Boda Ábel másodéves televíziós műsorkészítő szakos hallgató. Fotó: Teknős Miklós

Ez utóbbiak elengedhetetlenek ahhoz, hogy minőségi munkát végezzenek a campuson belül és kívül. Boda Ábel megosztotta velünk, hogy több órányi, akár több napnyi előkészület, forgatás, majd utómunka szükséges ahhoz, pár percnyi anyag képernyőre kerüljön.

A háttérmunkába maga is belekóstolhatott, hiszen az egyetem különösen nagy hangsúlyt fektet arra, hogy a hallgatók már a kezdetektől bekapcsolódjanak a most futó produkciók valamelyikébe.

Boda Ábel tavaly a Fábry Show forgatásán járt, idén pedig az MTVA balatoni műsorának háttérmunkáiban szerezhetett tapasztalatot. Tanáraiknak köszönhetően a hallgatók rendszeresen ellátogatnak filmforgatásokra is, melyet már Csáky Attila producer, a Zsigmond Vilmos Mozgóképművészeti Intézet intézetvezető helyettese is kiemelt. Mint mondta, az egyetem célja, hogy a szakmát aktívan gyakorló, elismert művészek oktassák a következő filmes generációt az SZFE-n.