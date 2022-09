Fontos változások, sikeres a modellváltás

A tájékoztató leszögezi, hogy a közelmúltban „az újságok hasábjain, a televízió kamerái mögött számos találgatással, a valósággal, az igazsággal nem mindig megegyező” kijelentéssel találkozhattunk, ezért az egyetem vezetése fontosnak tartja, hogy tudassa a tényeket az érdeklődőkkel. A közleményben ismertetik, hogy

a két éve megkezdett modellváltási folyamat legfontosabb lépései sikeresen megtörténtek,

így mára az egyetem mind költségvetését, mind infrastruktúráját, mind szervezeti rendjét tekintve „stabil intézmény, mely szakmailag fejlődő működési pályán van”. Hozzáteszik: mindez hosszú távon is biztosítja a minőségi munka lehetőségét. Arról is tájékoztatják a nyilvánosságot, hogy a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság 2025. december 31-ig akkreditálta az egyetem és benne a doktori iskola szakmai munkáját. Ezzel kapcsolatban rámutatnak, hogy „az akkreditáció ténye, az esetenként több tízszeres túljelentkezések, a közösségi programjaink és a szakmai eseményeink iránti kiemelt hallgatói érdeklődés” azt tükrözi, hogy jó irányba haladt az elmúlt két év egyetemépítő tevékenysége.

A közlemény kitér arra is, mit jelent az említett egyetemépítő tevékenység:

A modellváltást követően fejlesztések sokaságát indítottuk el, melyek a külvilág számára részben láthatók, részben láthatatlanok, de valamennyi a hallgatói megelégedettség elérésének irányába mutat. Egyetemünkön felújították a az oktatási épületeket, új kollégiumot kapott a hallgatóság, olyan speciális, nagy értékű eszközbeszerzések valósultak meg, amelyek hatására nemzetközi szinten is modern technikai környezetben folyhat az oktatás. Magas színvonalon működtetjük az intézményi minőségbiztosítást, a GDPR rendszerét, rövid idő alatt kidolgoztuk a HR, az oktatástámogatás és az egyetemi szabályozások átfogó struktúráját.

Takarékos és észszerű gazdálkodással olyan rendszereket alkottunk, amik jó anyagi lehetőségeket biztosítanak oktatóink és hallgatóink szakmai előmeneteléhez. Mindezek alapján az intézmény vezetősége leszögezi, hogy „a Színház- és Filmművészeti Egyetemen zajló szervezeti modernizálásból fakadó személyi változásokban hozott döntéseink megalapozottak, előkészítettek, átgondoltak és jogszerűek. Ennek megfelelően az érintett bizottságok és a doktori iskola személyi változásai, a nemzeti felsőoktatási törvénynek, a doktori iskolák működését meghatározó jogszabályoknak, az egyetemünk hatályos szervezeti és működési szabályzatának, a Magyar Felsőoktatási Akkreditációs Bizottság jelentésében megfogalmazottaknak megfelelően jogszerűek.”

Nem a közlemény része, de itt érdemes elmondani, hogy Rátóti Zoltánnak, a Színház- és Filmművészeti Egyetem rektorának nyilvánosságra került leveléből kiderül, az egyetem doktori iskolájának távozó vezetője, Karsai György felmentése körül megjelent találgatások üresek, a felbukkanó tiltakozások pedig indokolatlanok.

A hatályos jogszabályok értelmében ugyanis az egyetemi tanároknak hetvenedik életévük betöltése után nyugdíjba kell ­vonulniuk. A színháztörténész jövő februárban ünnepli hetvenedik születésnapját, ezért döntött úgy az egyetem rektora, hogy felmenti tisztségéből Karsai Györgyöt, s a most induló tanévet új vezetővel kezdik.

Ennek megfelelően a professzor felmentési idejét tölti, amely alatt munkavégzési kötelezettsége alól felmentést kapott, azonban Rátóti Zoltán hozzájárult, hogy folyamatban lévő feladatait a doktori képzés zökkenőmentes biztosítása érdekében végigvigye.

Borítókép: Rátóti Zoltán (Fotó: Talán Csaba)