A vártnál előbb láthatjuk a Dűne folytatását

Hol tart jelenleg a film második része?

A Dűne második részének forgatása már elkezdődött és a szereplők köre is bővült, többek között Léa Seydoux (Lady Margot), Austin Butler (Feyd-Rautha Harkonnen), Florence Pugh (Irulan hercegnő) és Christopher Walken (IV. Shaddam császár) is csatlakozik a nagy sikerű film szereplőgárdájához. Természetesen az eredeti csapatból is lesznek nagy visszatérők, újra a vásznon láthatjuk például Timothée Chalametet (Paul Atreides szerepében) és Zendayát (Chani szerepében) is. Azonban érdemes felkészülni arra, hogy a Dűne első részével ellentétben, a folytatás nem jelenik meg egyidejűleg a HBO Maxon, első körben csak a mozikban lesz látható.

A Dűne első részének szereplői. Forrás: Flickr

Ugyan a forgatás július elején Olaszországban kezdődött, a stáb nem sokkal később hazánkba érkezett. Július második felétől Budapesten és környékén többször látták a film főszereplőit, így nemcsak a Dűne első, hanem a második részében is hazai helyszínekkel találkozhatunk. Remélhetőleg most is hasonló visszhangja lesz a magyarországi munkának, mint legutóbb, hiszen az első részt követően Sipos Zsuzsanna, a Dűne díszletberendezője elnyerte az Oscar-díjat a legjobb produkciós tervezés kategóriában.