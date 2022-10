A virtuális dizájner bútoroktól Az utolsó vacsora parafrázisáig

Immár harmadik alkalommal rendezték meg október 3. és 9. között a 360 Design Budapest kiállítást, amelyen harmincegy hazai és több mint tíz regionális tervező több mint száz alkotását láthatta a közönség. A nyitástól számítva mintegy háromszázezer felhasználó kereste fel az esemény Facebook- vagy Instagram-csatornáját.

Forintos-Szűcs Anita, a Magyar Divat & Design Ügynökség általános vezérigazgató-helyettese úgy fogalmazott: a 360 Design Budapest ezúttal a történetmesélésre, az edukációra és a digitalizációra helyezte a hangsúlyt. Ennek köszönhetően nagyon színes és izgalmas válogatás illusztrálta a dizájnipar sokoldalúságát.

A dizájnkiállítás három szekcióra tagolódott: az Iparművészeti Múzeummal együttműködésben kialakított dizájntörténeti részben többek között Kozma Lajosnak, a századelő egyik legkiválóbb, nemzetközileg is elismert művészének tervrajzait és egy alkotását mutatták be. A középső szekcióban interaktív LED-kivetítők képei elevenedtek meg, így jobban szemügyre lehetett venni a 3D-s terveket, a virtuális dizájner bútorok kiemelkedtek a sokaságból. A harmadik szekcióban látványos kontrasztot teremtett egymással az indusztriális architektúra és a zöld felületek látványa, így még jobban kitűntek az innovatív térben a tárgyak. A kerámiamunkák grandiózus asztalon voltak láthatók, amelyet Bonta Gáspár, a kiállítás programigazgatója Az utolsó vacsora parafrázisaként értelmezett. A pihenésre kialakított lounge szekcióban is magyar tervezők alkotásaival találkozhattak az érdeklődők, akiknek ugyanitt lehetőségük nyílt a vásárlásra is.

Népszerűek voltak a kiállítás edukatív programjai, a szakértői tárlatvezetések telt házzal zajlottak, de sok érdeklődőt vonzottak a keynote előadások és a kerekasztal-beszélgetések.

Olyan nemzetközileg elismert szaktekintélyek tartottak előadást, mint az olasz Piero Lissoni, korunk egyik legkiemelkedőbb építésze és dizájnere, aki 1:1 humanista megközelítés című előadásán a magyar vonatkozású projektjeiről is beszélt, de sokan látogattak el a Bonta Gáspárral közösen tartott tárlatvezetésére is.

A korábbi évekhez hasonlóan a kiállítás az Art Market Budapest, a Budapest Design Week, a Czechdesign, az IMM és a LuCreate Design Development Foundation együttműködésében valósult meg.

Mint Jakab Zsófia vezérigazgató fogalmazott, Európa több országából is várták a magyar formatervezési kultúrára nyitott érdeklődőket. A helyi kultúra megismerésére való egyre nagyobb igény és az élményalapú turisztikai szolgáltatások hatással vannak a divat- és a dizájnszektorra is. Nagy potenciál van mindkét ágazatban, amelyek egymást építve, egymást segítve tudnak építkezni, és így hozzájárulhatnak egyebek mellett az országimázs erősítéséhez.

Az Art Markettel közösen megszervezett Inside Art & Design programsorozatban a HFDA Academy kerekasztal-beszélgetésén Metszéspontok: Art & Design címmel a művészet és a dizájn különbségeit, átfedéseit és egybefonódásait vizsgálták Audrone Drungilaite, a vilniusi Design Innovációs Központ igazgatója, Giovanni Ottonello, az Instituto Europeo di Design művészeti vezetője, valamint Tanja Pak, a ljubljanai egyetem professzora részvételével. A kollaboráció innovációt ösztönző hatásáról Korn Anita, a Ruhastory megálmodója és kreatív producere beszélgetett Juhos Lehel, Hevesi Annabella és Simonfalvi Bence tervezőkkel.