A nagyközönség és a díjazottak jelenlétében, valamint élő online közvetítésben is sugárzott idei díjkiosztó gálaestet szombat este tartották a Zeneakadémia Solti termében. Az idei kiírásban zeneszerzők pályázhattak hegedű-zongora duókkal, és jól mutatja a rendezvény nemzetközi hírét, hogy Amerikától Európán és Ázsián át Ausztráliáig a világ 31 országából 96 komponista 98 művet adott be.

A koncerten Bartók három műve mellett a helyezést elnyert művek is elhangzottak Langer Ágnes és Kelemen Barnabás hegedűművészek, valamint Balog József zongoraművész tolmácsolásában.



A rangos nemzetközi zsűri döntése alapján az 5000 euróval járó első helyezést Két tétel – Impromptu és Perpetuum Mobile című művéért kapta meg az 1998-ban született Veljko Nenadic szerb komponista. A 3000 eurós második díjat az Egyesült Államokban 1986-ban született Thomas Kornél kapta, Fun-tasto: Reflexió és Életöröm című szerzeményéért. Ők ketten vehették át az együttműködő partner UMP Editio Musica Budapest különdíját: kompozíciójuk kottáját megjelentetik, és a jövő évi, hegedűsöknek meghirdetendő forduló választható darabjai között szerepelnek majd. A 2000 eurós harmadik díjat az 1988-ban született francia Jules Matton vehette át Homage to Bartók című munkájáért.

Rajtuk kívül a zsűri dicséretében részesült az indonéz Alfian Emyr Adytia Rocket Baby Doll című darabjáért; az orosz Ivan Naborscsikov Hommage á Béla Bartók című alkotásáért; valamint a szintén orosz Eduard Kiprszkij Két fantasztikus darab hegedűre és zongorára című kompozíciójáért.

Vigh Andrea, a Zeneakadémia rektora beszédében rámutatott:

a Bartók Verseny elindított egy folyamatot a kortárs klasszikus zenében: az ifjú zeneszerzők úgy nyúlnak a népzenéhez, ahogyan Bartók tette: a népi muzsika és a klasszikus zene egyedi összefonódása jelenik meg több nemzet fiainál is, akik a versenyre pályaművet küldtek nekünk.

Felhívta a figyelmet arra, hogy mindössze hat év alatt a Bartók-zeneszerzőverseny a komponisták egyik legmagasabb presztízsű megmérettetésévé vált. Hozzátette: a verseny beérett művészileg is, mert bár az elvárások között nem szerepel, egyre többször tapasztalható, hogy a fiatalokat Bartók zenéje kifejezetten inspirálja.

John Corigliano zsűrielnök, Oscar-díjas világhírű amerikai zeneszerző köszöntőjét Bősze Ádám műsorvezető olvasta fel. A komponista úgy fogalmazott: hatalmas megtiszteltetés számára, hogy a Zeneakadémia felkérte a 2022-es Bartók Világverseny zsűrielnökének.

Bartók szerepe felbecsülhetetlen a klasszikus zene világában. Muzsikája generációkon ível át, amit az is jelez, hogy a verseny valamennyi döntőse az ő munkásságából merített ihletet. Műveinek többsége repertoáron van a világ minden táján, Kelet-Európa népzenéjének feltárása pedig megmutatta, hogyan foglalkozik egy nagy zeneszerző a koncertszférán kívüli zenével.

Véleménye szerint a kiválasztott ifjú zeneszerzők mindegyike rendkívül tehetséges, így a három győztest talán még ennél is nehezebb volt kiválasztani.

Borítókép: A díjazott zeneszerzők (Fotó: