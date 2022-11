Ki kutyája vagyok én?

Erdélyben egy szerető gazdi szaporítani szeretné magyar fajtatiszta kutyáját, ezért hozzá illő társat keres neki. Igen ám, de Romániában még egy ebügy is szörnyen bonyolulttá tud válni. Annyira bonyolulttá, hogy még filmet is lehet készíteni belőle rengeteg fordulattal, meglepetéssel, erős dramaturgiai szállal. Persze ehhez Lakatos Róbert filmrendező tehetsége és rátermettsége is szükséges.

A Bahrtalo! (Jó szerencsét) című dokumentumfilmjéért Kárlovy Varyban már díjazott erdélyi filmrendező nagyon okosan komikus köntösbe bújtatja a drámát, mert az erdélyi magyar abszurd létmód másképp nem is mutatható be. Csak egyfajta fölülnézetből és könnyed hangnemben lehet beszélni szörnyű dolgokról, különben a hangunk üvöltéssé válik.