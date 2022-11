Szintet lépő Virtuózok

– Úgy tudom, most új befektető csatlakozik a programhoz.

– Igen. Hatalmasat lépünk most előre. A piciny magyar tehetségkutató közép-európai programmá nőtt, s most a Harvey Goldsmith neve által fémjelzett, egyik legnagyobb angol produkciós ügynökség, illetve Guy Pratt, a Pink Floyd basszusgitárosa és Stjepan Hauser világhírű csellósztár csatlakozásának köszönhetően az egész világra kiterjedő hálózattá válhat. Én nagy álmodozó vagyok, de úgy érzem, most már nem csak fantázia, hogy legyen európai Virtuózok és utána világ-Virtuózok. Természetesen itt, Magyarországon. Ehhez ragaszkodom.

Borítókép: Peller Mariann (Fotó: Teknős Miklós)