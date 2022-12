Jön a jubileumi VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó

A világszínpadokat, köztük a Glastonbury vagy a Coachella fesztiválokat is megjárt holland szuperprodukció, a Kraak & Smaak is érkezik a Dunakanyarba június 24-én. Az élő acid-jazz kiválóságai ezúttal a Csaknekedkislány, az Analog Balaton és a Halott Pénz koncertjét követően fognak táncba hívni.

Szintén telt ház és óriás érdeklődés övezi minden alkalommal a hirtelen berobbanó és azóta is üstökösként hasító Beton.Hofit és Dzsúdlót, valamint a Belga fellépéseit, a srácok június 23-án fognak színpadra lépni, míg a szintén közönségkedvenc, a VéNégyre már szinte hazajáró Carson Coma a nyitónapon örvendezteti meg a fesztiválozókat.

A tíz éve alakult és rendkívül népszerű Elefánt koncertje betegség miatt elmaradt a 2022-es fesztiválon, de jövőre pótolnak, akkor az utolsó pillanatban a Blahalouisiana ugrott be helyettük, akik 2023-ban visszatérnek, de ezúttal közkívánatra a nagyszínpadon kapnak helyet. A zárónapon felvonultatott zenei palettán olyan izgalmas, új színek is szerepelnek, mint a The Black Circle Orchestra, valamint érkezik a jövőre 10. születésnapját ünneplő Bagossy Brothers Company.

Mondhatni, hogy a VéNégy Fesztivál és Színházi Találkozó a 10-es szám bűvöletébe került, hiszen a fellépő zenekarok mellett a születésnapos fesztivál részt vesz a szintén a 10. jubileumát ünneplő Színházi Olimpián. A világszínház egyik legnagyobb és legrangosabb kulturális eseményének keretein belül egy-egy kimagasló cseh, szlovák, és lengyel színházi előadást, valamint utcaszínházi produkciókat láthat majd a közönség Nagymaroson.

Ezen túlmenően a művészeti egyetemek megszólításával nemzetközi workshopot, konferenciát, valamint Ártér szabadegyetemet szerveznek, emellett közönségtalálkozók, szakmai beszélgetések, gyerekelőadások és VR-színház is színesítik a programot.

Borítókép: pillanatkép az előző években megrendezett VéNégy találkozóról (Fotó: Csodálatosmagyarország.hu)