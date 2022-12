Karácsonykor nem csak A reszkessetek, betörők!-et nézhetjük

„De most hadd mondjam el

Remény vagy hátsó szándék nélkül

Csak azért, mert karácsony van (és karácsonykor az igazat mondod)

Számomra Te tökéletes vagy

És feldúlt szívem örökké szeretni fog!”

Ki ne emlékezne az Igazából szerelem egyik ikonikus vallomásjelenetére, amikor a férjes asszony párjának barátja, fehér táblákra írva, halk karácsonyi zene kíséretében vallja meg érzéseit. A cím nem árul zsákbamacskát, a történet mozgatórugója ugyanis a szerelem. De, mint tudjuk, ez az érzés sem egyforma: kialakulhat első látásra, sokadik látásra, lehet tiszavirág-életű, de hosszú, sőt még beteljesületlen is. Megtörténhet bárkivel és bármikor, s ebben a filmben meg is történik a kisiskolás fiúval, az özvegy édesapjával, a kiégett rocksztárral, az összetört szívű íróval, sőt még az agglegény brit miniszterelnökkel is.



Apropó, miniszterelnök, felejthetetlen jelenet Hugh Grant tánca a The Pointer Sisters Jump (For my love) című slágerére.

A film egyébként jövőre lesz 20 éves, pályája pedig még mindig felfelé ível, hiszen valódi emberi sorsokat, érzelmeket mutat be, s a készítők szinte minden korosztályt le is fedtek. Folytatása egy negyedórás rövidfilm (Red Nose Day Actually), mely elsősorban jótékony célokat szolgált 2017-ben.

Sokak kedvenc karácsonyi alkotását pedig ezúttal a Bem mozivásznán és a Pólus Center mozijában is megnézhetjük.

A Bem moziban ma 20.15 órás kezdettel, illetve csütörtökön 18 órától, majd pénteken szintén 20.15-től látható, míg a Pólus Center mozijában holnap 19 órától vetítik az Igazából szerelmet.

