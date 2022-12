Ötvenegy különleges ember

Sal Endre újságíró, az Újságmúzeum.hu weblap tulajdonos-főszerkesztője, a Mi, magyarok sorozat gazdája a sajtóbemutatón elmondta, hogy új kötete a Nemzeti Örökség Intézetének (NÖRI) közreműködésével született meg. A nevezetes magyarokról szóló válogatások szerzője ez alkalommal ötvenegy ember történetét dolgozta fel. Valamennyien a Fiumei úti sírkertben nyugszanak.

– Azért örülök ennek a könyvnek, mert szeretném, ha megtalálnánk azokat az embereket a múltunkban, akikre büszkék lehetünk, akiknek a példájából meríthetünk, de sokszor nem is ismerjük őket. Sokan laknak hírességről elnevezett utcában, úgy, hogy nem is tudják ki a névadó, sőt sokszor még kideríteni sem egyszerű. Szeretnék segíteni abban, hogy az ismeretlen hőseink ismertté váljanak.

A szerző törekvése egybevág a Nemzeti Örökség Intézetének céljaival, így könnyű volt kialakítani az együttműködést. Móczár Gábor, a NÖRI főigazgatója a könyvbemutatón elmondta, hogy a köteten tavaly kezdtek dolgozni, de már több éve kiváló együttműködés van az intézmény és az író között. A téma és a témabemutató séta kapcsán leszögezte: ez több mint egy temető, ez kulturális tér. Majd hozzátette: kiemelten fontos, hogy az itt nyugvókról szóló érdekes történetek eljussanak az emberekhez. Ennek érdekében irodalmi, színházi, versszínházi előadásokat, koncerteket, vezetett sétákat szerveznek. Móczár Gábor azt is elmondta, hogy a NÖRI jelenleg a Nemzeti emlékezetpedagógai programon dolgozik, amelynek célja, hogy minden középiskolás legalább egyszer eljusson egy történelmi emlékhelyre, és egy előre kidolgozott feladatsor segítségével élményszerűen ismerkedjen meg a történelemmel, hiszen a fiatalok megszólítása különösen fontos feladata azoknak, akik a nemzeti emlékezetet őrzik és ápolják.

A kötetbe került életrajzok közül Petőfi Sándor öccse, Petőfi Istvánét és Jókai Rózáét, Jókai Mór nevelt lányának élettörténetét emelte ki a szerző, elmesélve, milyen mélyen megérintette őt az a személyes elkötelezettség, amivel ezek az emberek irodalmi nagyjaink hagyatékát gondozták.

– Minden történetben próbáltam megtalálni azt, ami elgondolkoztat, ami ma is érdekes lehet, amiből ma is tanulhatunk – mesélte Sal Endre. – Erkel Ferenc egyik gyermekének, Erkel Lajosnak a története látszólag nem túl érdekes, mégis van benne valami lenyűgöző racionalitás, és talán még ennél is fontosabb: felemelő emberi nagyság. Erkel sok gyermeke közül ő volt az egyetlen, aki nem örökölte apja zenei tehetségét. S mikor ezt fölismerte, józan döntést hozott: beállt titkárnak apa mellé, majd ápolta, amikor ágynak dőlt…

A könyv fülszövege szerint a kötetben olvashatunk a labdarúgás magyarországi úttörőjéről, Iszer Károlyról, a Titanic több száz utasának életét megmentő hajóorvosról, Lengyel Árpádról, a csodás könyvritkaságokat gyűjtő Todoreszku Gyuláról s még számtalan névtelen hősünkről, akik Sal Endre könyvének köszönhetően most végre alakot öltenek.

Borítókép: Sal Endre (Fotó: NÖRI)