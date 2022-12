Újabb lenyűgöző épületegyüttessel leszünk gazdagabbak

A Cholnoky Jenő Gyermek- és Ifjúsági Kikötő, Diáktábor évtizedeken át kereste helyét a modern világban. Valaha gróf Semsey Lászlóé volt a terület, ő építtetett közepére nyaralóvillát. A szocializmus évei alatt a tervhivatal üdülője volt, ám amikor megszűnt a tervgazdálkodás, megszűnt a hivatal is, s a megszűnéssel funkcióját vesztette a létesítmény. Egy darabig a Miniszterelnökség üdülője volt, de nem váltotta be az elképzeléseket, ezért pár évvel ezelőtt átvette a Mathias Corvinus Collegium azzal a céllal, hogy képzési centrumot hozzon létre az erdős, romantikus területen.

Az üdülő parthoz közeli részén vitorláskikötő volt, ám az is erősen rászorult a felújításra. Idén ez elkészült, és kiírták a főút északi oldalán elhelyezkedő révfülöpi gyermeküdülő területének teljes körű felújítására, átalakítására és bővítésének megtervezésére kiírt tervpályázatot.

Az elvárások között szerepelt, hogy az épületnek illeszkednie kell a természeti képbe és tükröznie kell a balatoni építészet jellegzetességeit. Még a bírálóbizottságot is úgy állították össze, hogy a helyi szempont nagy súllyal essen a latba a döntésben. A szakmai testület tagja volt mások mellett Krizsán András Ybl-díjas építész, a Magyar Építészszövetség elnöke, Révfülöp szülötte, Kondor Géza, a nagyközség polgármestere és Epres Róbert, a település főépítésze.

Krizsán András révfülöpi gyökereinek köszönhetően igazán szívügyének tekinti a beruházást, s a zsűri döntése kapcsán is hangsúlyozta, hogy a Balaton környéki építészetnek jellegzetes karaktere van, amelyet a díjazott pályázók figyelembe vettek a tervezés során.

A bizottság társelnöke, Csóka Balázs az eredményhirdetés során ugyancsak azt hangsúlyozta, a bírálóbizottság célja az volt, hogy megtalálja a Révfülöphöz igazodó legjobb megoldást, melyhez nagy segítség volt az alaposan végiggondolt, részletes pályázati kiírás.

A bírálóbizottság elnöke, az MCC stratégiai igazgatója, Valentinyi Pál már szélesebb összefüggésekben is értelmezte a révfülöpi beruházást.

Elmondta, hogy a létesítmény igényes kialakítása az MCC kiemelt projektje, hiszen az az egész MCC közösségépítését is szolgálja. Jelenleg hatezer diák tanul a kollégiumban, néhány éven belül pedig tízezer tehetség oktatását szeretnék biztosítani. Révfülöp pedig páratlan helyszínt biztosít arra, hogy az MCC-s diákok a szakmai programok mellett az igazi Balaton-életérzéssel is megismerkedjenek

– fogalmazott.

Itt érdemes elmondani, hogy a Mathias Corvinus Collegium huszonöt Kárpát-medencei és nyugat-európai helyszínen gondoskodik a legtehetségesebb magyar diákok oktatásáról. A most megtervezett révfülöpi diáktábor fontos helyszíne lesz a nyári tehetséggondozásnak és közösségépítésnek. Több száz fiatalt szeretnének itt évről évre vendégül látni, hogy az egymást kiegészítő élmények – a közösség, a sport, a balatoni kalandok – teljessé tegyék a nyári oktatási programokat.

Az idei nyáron a meglehetősen retro hangulatú táborkörülmények ellenére is teljes kihasználtsággal működött a Cholnoky Jenő Gyermek- és Ifjúsági Kikötő, Diáktábor. A 2022-es szezonban, azaz május vége és október eleje között összesen 1014 diák, képzésben részt vevő fiatal, hazai és külföldi oktató vett részt programokon. A határon túlról, Erdélyből és Kárpátaljáról is közel kétszáz diák érkezett, de a balatoni helyszín számos oktatási-csapatépítő és szakmai programnak is otthont adott az elmúlt hónapokban.

Az A Fiúk Építész Stúdió első díjas pályaművének megvalósítása Révfülöpön a diákok és oktatóik, de bizonyára még a helybéliek és a nyaralóközönség számára is különleges találkozási pont lesz.

Borítókép: a látványterv (Fotó: MCC)