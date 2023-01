Családmesék Petőfi-rokonoktól

A filmben, csakúgy mint a kiadványban, számos családi titok napvilágra került, sőt a 2016-os kötet hatására újabb leszármazottak is jelentkeztek Borzák Tibornál. De megható pillanatokban szintén bővelkedik a dokumentumfilm, az egyik ilyen, amikor Petőváry Attila gerelyhajító édesanyjának és gyermekeihez írt versét szavalja; de ilyen az is, amikor a Petőfi–Hrúz család Szabadszálláson töltött éveiről tudunk meg többet. Borzák Tibor új ismeretekkel gazdagította tudásunkat a Petőfi-rokonokról: – Számomra két érdekesség került elő a szabadszállási családfakutatásból. Az egyik Lutz Péter Károly, aki Petőfi negyedik unokatestvére, s megtévesztésig hasonlít a költőre. A másik pedig Hrúz Anna, Hrúz Mária húgának végrendelete. Ez azért érdekes, mert analfabéta volt, de ügyvéd jelenlétében rendelkezett arról, hogy a lányát kitagadja az örökségéből – mert elvette a pénzét, sőt meg is verte –, s a fiára hagyja a vagyont.



A Rokonom, Petőfi című dokumentumfilmben nemcsak Petőfi leszármazottainak sorsába nyerhetünk rövid betekintést, de érdekes részleteket tudhatunk meg a költő életéről is.

A megszólalások egytől egyig hitelesek, tanúbizonyságot tesznek e nagy örökség méltó ápolásáról. Az alkotás YouTube-on már hozzáférhető, de az M5 csatorna tűzi műsorára 2023 januárjában. S várható a film budapesti és vidéki nyilvános bemutatója is.

Borítókép: Bánföldi Szilárd (Fotó: Németh András Péter)