Egyelőre véget ér az álom

Majdnem egy éve, 2022. február 15-én nyitották meg a kiállítást, amely a húsz évvel ezelőtti Álmok álmodói – Világraszóló magyarok című tárlat újragondolása, kiegészítése lett. A szervezők úgy gondolták, érdemes újratervezni a rendezvényt, hiszen az elmúlt két évtizedben is rendkívüli eredményekkel járultak hozzá a magyar tudósok a világ fejlődéséhez. Hogy mást ne mondjunk, Karikó Katalin kutatásait is megismerheti most a közönség.



A nagyszabású tudománytörténeti kiállítás hatezer négyzetméteren és másfél kilométeres ajánlott látogatói útvonalon várja az érdeklődőket. A rendezvény ötven helyről – magánszemélyektől és múzeumoktól – összeválogatott tárgyakkal, harmincnál is több interakciós lehetőséggel, VR-szemüveges bemutatóval, LED-fallal és százötven különböző kijelzővel mutatja be az elmúlt fél évezred csaknem hatszáz magyar találmányát, fejlesztését. Az élményekre vágyó látogatók izgalmas tudománytörténeti kalandokba keveredhetnek, egyebek mellett bányarobbantást imitálhatnak vagy Mars-sétát tehetnek.



A szervezők hat plusz egy témába rendezték a magyar tudósok és feltalálók leleményes világát. Áttekinthetjük például a mobilitással összefüggő felfedezéseket. Megnézhetjük Besenyei Péter műrepülő-világbajnok egyik repülőgépét, megismerkedhetünk a közlekedéstörténet számos magyar újításával, és megelevenedik a magyar vasúttörténet is. Egy másik szekcióban az orvoslás és az élettudományok kaptak helyet. Olyan terület ez, amelynek eredményeit ma már szinte természetesnek vesszük, és ritkán gondoljuk végig, milyen nagyszabású tudományos munka áll egy-egy gyógyszer, fájdalomcsillapító vagy akár egy vitamin megjelenése mögött. A Szent-Györgyi által felfedezett C-vitamin, Semmelweis áttörése a gyermekágyi láz megelőzésében, Karikó Katalin mRNS-vakcinája a magyar tudósok elszántságát bizonyítja. Másutt az agrárium áll a középpontban, amit azért is érdemes meglátogatni, mert segít eloszlatni azokat a babonákat, amelyek az élelmiszeripar körül meg-megjelennek. A tárlat ajánlójában aprócska kártevők, gigantikus éghajlati erők között helytálló szakterületről olvashatunk, és ennek megfelelően a kiállításon is szembesülhetünk azokkal a kihívásokkal, amelyekkel a mezőgazdaságnak kell megbirkóznia. Talán az egyik leglátványosabb része a kiállításnak a tértudomány szekció, ahol a rejtélyes gravitációs hullámok kutatásától a magyar repüléstörténetén át egészen a Mars-kutatásig láthatjuk az égen-földön járó magyarok találmányait. Az ipar és energia területén arra a meglepő kérdésre is választ kaphatunk, hogy hogyan kerül egy magyar geológus A varázsfuvolába, de a fő attrakciót nyilván az atomkutatásban szerepet játszó magyarok lenyűgöző eredményei jelentik. Az infokommunikációs blokk egyedi érdekessége az, hogy itt szembesülhetünk azzal a rendkívüli fejlődéssel, ami az elmúlt húsz évben lezajlott a világban, itt van a legtöbb olyan csoda, amit az eredeti Álmok álmodói tárlaton még nem lehetett kiállítani. Kempelen Farkas beszélőgépe, Bíró László József golyóstolla természetesen itt volt akkor is, de az a fejlődés, ami mágnesszalagoktól a CD-lemezeken át az egyre kisebb információhordozókig vezetett, igazi újdonság. És persze a hely szelleméről sem szabad megfeledkezni egy ilyen felsorolásban, hiszen a Millenáris olyan elődök munkásságát őrzi, mint Széchenyi István, aki a magyar műipar fejlesztésének talán legfontosabb alakja, vagy mint Ganz Ábrahám, aki létrehozta a ma kiállítótérként működő hatalmas gyártelepet.



A kiállítás alapos bejárása a tárlat gazdagsága miatt időigényes móka. Érdemes akár egy egész délutánt rászánni. Persze gyerekekkel kétségkívül nehéz ilyen sok időt eltölteni a Millenárison. Ennek ellenére az elmúlt szűk esztendőben több mint ötszáz településről százezernél is több egyéni látogató érkezett a kiállításra, rajtuk kívül több mint ezer iskolai csoport járta végig a tárlat útvonalát.



A január 10-én záró Álmok álmodói 20 gyűjteménynek egyelőre nem lesz folytatása, bár az komolyan felmerült, hogy esetleg valamelyik vidéki városunkban állandó kiállításként őrizze a magyar feltalálók és találmányok gazdag történetét, és nyújtson akár életpálya-inspirációt a megcélzott felső tagozatos és középiskolás gyerekeknek.

Borítókép: Csaknem hatszáz magyar találmányt, fejlesztést láthatnak a látogatók (Fotó: Éberling András)