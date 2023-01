Könny hull a kútba

A zenekar dalszövegírója, zeneszerzője és énekes frontembere, Jantyik Zsolt eMeRTon- és Artisjus-díjas előadóművész, akivel a dalok születéséről beszélgettünk. Mint a muzsikus elmondta, az istenes dalok, a zenés-verses anyag születése óta eltelt két év. XVI. Benedek pápa eltávozása, az ő hatalmas lelki, szellemi munkássága, sorsának tanulsága, s közben egy szörnyű európai háború tombolása is ihlette ezt a válogatást. – Legyen ez a szeretettel készített alkotás az igazságkereső lelkek segítője, erősítse a magyar hitet, s vele a magyar keresztény közösségeket – fogalmazott az énekes.

Ez a hosszú távon is időtálló alkotás bátorítsa azokat, akik megélik a hitet és mindazokat, akik természetesnek érzik az Istenről való párbeszédet.



A dalszövegíró az istenes versek születéséről a következőket mondta:

– Az egész pályafutásunkban benne volt. Egy nagyon kicsi, Békés vármegyei faluból származunk öcsémmel, Csabával. Mindig ott volt a Teremtő ereje a mindennapjainkban, úgy éreztem gyerekként, hogy ott van a világ közepe. Egyetemista koromban kezdtem ezeket a dalokat írni, amelyekből az összefoglaló anyag született. Az egyén, Isten és a közösség kapcsolatán nyugvó dalokat olyan költők versei segítenek közelebb hozni, mint Kosztolányi Dezső, Sinka István vagy Nagy Gáspár. A verseket Horányi László Jászai Mari- és Bánffy Miklós-díjas színművész válogatta, az ő interpretálásában hallhatjuk. A művészet szerintem Isten kereséséről is szól, illetve az egyén és a közösség kapcsolatáról. Fontos minden gondolkodó ember számára, hogy újra és újra feltegye magának a kérdést: Mi a létezésünk és az élet értelme, miért vagyunk a világon? – fogalmazta meg a dalszerző.



A Csokonai-díjas és Kölcsey-ösztöndíjas PG Csoport új CD-jének megjelenése alkalmából a korábbi leme­zeit is elérhetővé tette a zenei megosztókon.

A PG Csoport neve kikerülhetetlen volt azok számára, akik a 90-es években voltak fiatalok és érdekelte őket az alternatív zene. A nyolcvanas évek végén alakultak Debrecenben, a debreceni egyetemi légkörben Jantyik Zsolt és Jantyik Csaba testvér- és alkotópáros maga köré gyűjtött több kreatív nem csak zenében gondolkodó ifjú művészt, akikkel a zenés előadásként induló csapat kezdeti klubsikereit is elérte. Az akkori hatóságok figyelmét is felkeltő, szabad és magyar gondolatiságú koncertjeik híressé váltak az ország keleti régiójában. Többszöri tagcserék után kialakult a zenekart ma is jellemző, szövegcentrikus, rockos zenei irány. A szövegeket Jantyik Zsolt írta, ezek gyakran szólnak a múló időről: elmúlásról, a magyar létről, közéletről, kivándorlókról, politikusokról és még megannyi olyan kérdésről, amelyek mind a „gondolkodó ember” kérdései. Dalszövegeik versként is működnek. Jelenlegi tagjai Jantyik Zsolt ének, Jantyik Csaba gitár, Takács Szabolcs bass, Angler Ákos dob.