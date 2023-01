Néptánc és kortárs tánc

Grecsó Zoltán táncművész, az InverseDance és Fundák Kristóf kamaraszínháza is vendége lesz többek között a rendezvénynek. A találkozó a Viharsarok Táncszínház Ládafia című gyermekelőadásával veszi kezdetét, amelyet két alkalommal is láthat a helyi gyerekközönség. A fesztivál három estéjén a Foundry Dance Theater ­HalluciNatiOn című produkciója, a Duna Táncműhely legújabb bemutatója, az El nem múló, valamint a tánctalálkozó programjában immár hagyománynak tekinthető Kortársnéptánc-gála lesz látható.

A gála idei meghívottjai: Lenvirág Táncegyüttes, Fehérnépek Társulat, Adonika Mozgásművészeti Stúdió, Pirók Zsófia flamencoművész, a Vasas Táncegyüttes tánckara és az InverseDance.



A Kalászi Kortárstánc-találkozó programját rendszerint kiállítások, beszélgetések és kísérőprogramok teszik teljessé. A rendezvény rendszeres közreműködője, Grecsó Zoltán ez alkalommal gyerekeknek tart mozgásworkshopot. Az El nem múló című előadást ­követően az alkotókkal való beszélgetésre invitálják a közönséget, szombat este pedig borkóstolóval ér véget a tánctalálkozó. Ebben az évben Juhász Zsolt, a Kalászi Kortárstánc-találkozó és a Duna Táncműhely alapítója, művészeti vezetője, koreográfusa pasztellfestmény-kiállítását láthatja a fesztivál idején a közönség a faluház kávézójában.

Juhász Zsoltot a tánctalálkozóról és a kiállításról is kérdeztük. Mint mondta, a fesztivál tizennyolc éves múltra tekint vissza. A kalászi faluház a Duna Táncműhely befogadójaként működött sokáig, a társulat tagjai itt mutatkoztak be évről évre. Hamar igény mutatkozott arra, hogy a faluházban más kortárstánc-előadásokat is láthasson a közönség. A pilisi régióban egyedülálló kezdeményezést örömmel fogadták első perctől kezdve a tánctalálkozót.



Az ars poetica az évek alatt nem változott, olyan alkotók érkeznek Budakalászra, akik az alkotás során a néptánchoz nyúlnak vissza vagy a néptánc területe felől érkeztek a kortárs tánc berkeibe

– avatott be a művészeti vezető.

– Mivel olyan alkotó vagyok, aki néptánccal foglalkozik, a kortárs jelző itt inkább a korszerűségre utal. A néptáncból építkező kortárstánc-előadásokat hívok elsősorban. Bár tavaly szerepelt nálunk a Feledy-projekt egy kiváló kortárstánc-előadással, most pedig a szombati gálán lesz néhány kortárstánc-együttes. Minden évben készítek egy válogatást, amelyben a különböző műfajokat hozom össze egy estére. Egyrészt azért, hogy akik a néptáncot szeretik, találkozzanak más műfajjal is. Így láthatják, milyen jól megfér egymás mellett az autentikus néptánc, egy kortárs koreográfia vagy egy kortársnéptánc-koreográfia. Arra is szoktam figyelni, hogy nemcsak műfaji színesség legyen, hanem arra is, hogy hívok amatőr és profi közegből is kiváló produkciókat. Idén a fesztiválon fellép például Pirók Zsófia flamencotáncművész, aki egy csodálatos flamencokoreo­gráfiát táncol majd a gálán – mondta Juhász Zsolt.