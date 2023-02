Professzionális klasszikus balett szóló junior kategóriában Németh Lili Giselle női variációkkal lett első, míg a professzionális klasszikus balett pas de deux junior kategóriában a Párizs lángjai pas de deux-vel Dobra Jankát és Saito Hirakut látta a legjobbnak a nemzetközi zsűri, amelynek tagja volt a Magyar Táncművészeti Egyetem (MTE) mesteroktatója, Barna Mónika is.

A Magyar Táncművészeti Egyetem hat növendéke

Csak nünansznyi a különbség a Magyar Táncművészeti Egyetem diákjai között

– Nagyon jól szerepeltek a Magyar Táncművészeti Egyetem növendékei. Aki nem végzett az első háromban, az is csak tizedekkel maradt le a jobb helyezésekről – hangsúlyozta az MTE tanára a több mint 300 indulót felvonultató esemény kapcsán. – A zsűritagok, a társaim szemlátomást értékelték a Magyar Táncművészeti Egyetemen folyó szakmai munkát. Az volt a vélemény, hogy nemcsak technikai, hanem magas szintű művészi tudásuk is van a növendékeinknek. Németh Lili, Dobra Janka valamint Saito Hiraku is meggyőző volt. Mindhárom díjazott a színpadon nyújtott magas szintű teljesítményével a zsűri egyértelmű elismerését vívta ki. Azonban nem csak ők, valóban minden hallgatónk kiváló teljesítményt nyújtott. A díjazottaknak és a helyezést elérő versenyzőknek is nagy szeretettel gratuláltam, hiszen remekül teljesítettek! Mindannyian profi művészként voltak jelen! – emelte ki Barna Mónika.

Színpadi próba nélkül kell táncolni

Nehezített pálya volt ez a táncosoknak

Az MTE tanára az eseményről elmondta, hogy nehezített pálya volt ez a táncosoknak. – Ezért is igen értékes, hogy mindenki kiváló teljesítményt nyújtott. Ismeretlenek a körülmények, színpadi próba nélkül kell táncolni, egy szokatlan helyszínen. Rengeteg a résztvevő, tehát csak open stage-re, színpadbejárásra van lehetőségük a gyerekeknek, ami összesen negyedóra. Mi, zsűritagok reggel 9 órától este hét-nyolc óráig kint voltunk, de élmény volt látni, hogy minden szervezetten zajlott, nem volt csúszás. Két és fél napos esemény, sok-sok indulóval, utána pedig még egy három óránál is hosszabb gála. Nem volt könnyű itt megfelelni, de a Magyar Táncművészeti Egyetem hallgatóinak sikerült. A gálán nem csak a díjazottak, több meghívott is szerepelt: Prisca Zeisel Münchenből, Gloria Benaglia és Robert Hyland a Brnói Nemzeti Színházból és egy korábbi bécsi győztes, Solomon Osazuva. Hosszú, de szép este volt! – tette hozza Barna Mónika.

A résztvevők: Dobra Janka, VIII. évfolyam – balettmester: Barna Mónika Saito Hiraku, VIII. évfolyam – balettmester: Medvecz József Csípán Csenge, VIII. évfolyam – balettmester: Barna Mónika Gáspár Sámuel, VIII. évfolyam – balettmester: Medvecz József Németh Lili, VI. évfolyam – balettmester: Kazinczy Eszter Szűcs Liza, V. évfolyam – balettmester: Kövessy Angéla

Borítókép: A résztvevők (Fotó: MTE)