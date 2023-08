Magyarországra látogatott Andrew Pollack amerikai író és aktivista, aki tegnap a magyar fővárosból osztott meg képeket közösségimédia-oldalain. Az egyik fotón az író a Batthyány téren áll, háttérben az Országházzal, egy másik képen az esti díszkivilágításban pompázó Szent István-bazilika előtt látható, de Pollack osztott meg képet az éjszakai Budapestről is kivilágított Lánchíddal és a Budavári Palotával.

Pollackék a Szent István-bazilikát is meglátogatták. Forrás: Facebook/Andrew Pollack

Pollack a képek mellé hazánkkal kapcsolatos élményeit is leírta. Mint fogalmazott, valóságos „kultúrsokkot” élt át Budapesten, a magyar városok tisztaságához, a lenyűgöző építészethez és a polgárok kedvességéhez hasonlót Amerikában sehol sem tapasztalt.

Mint írta, az ehhez hasonló békés társadalom eléréséhez a kulcs a határok védelme, a bűnözők felelősségre vonása, és hogy nemet mondj a néped lecserélésére. Ami a demokraták által vezetett városokkal történt Amerikában, az az egész világ számára tragédia – tette hozzá.

Pollack aktivistaként azóta küzd az amerikai iskolák biztonságának növeléséért, mióta 2018-ban lánya, Meadow alig 18 évesen áldozatul esett egy iskolai lövöldözésnek Parklandben. A merénylet tizenhét áldozatot követelt. Pollack 2019-ben könyvet is írt az iskolai tragédiáról Why Meadow Died: The People and Policies That Created The Parkland Shooter and Endanger America’s Students (Miért halt meg Meadow: Emberek és irányelvek, amelyek a parklandi lövöldözést okozták és amelyek veszélyeztetik az amerikai diákokat) címmel.

Borítókép: Andrew Pollack Budapesten, háttérben az Országház (Forrás: Facebook/Andrew Pollack)