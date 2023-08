Hercegmentes Hófehérke készül

Miközben a woke-küldetés minden lehetséges eszközzel küzd a valóság ellen – mint a Sziget egyik látogatójától tudjuk, „a biológia irreleváns” –, azonközben teljes értetlenséget mutat a klasszikus mesék szimbolikája iránt. A közelmúltban a 22 éves, kolumbiai származású Rachel Zegler – aki ugyan gyönyörű, ám latinos külleme miatt kevéssé tűnik alkalmasnak a hangsúlyozottan fehér bőrű Hófehérke szerepére – megdöbbentő interjút adott az Extra TV-nek. Nyilatkozatában arról beszélt, hogy sosem volt nagy rajongója az eredeti Disney-mesének. Arról nem mondott semmit, vajon találkozott-e valaha valamilyen formában a Grimm fivérek Hófehérkéjével, mindenesetre a rajzfilm alapján úgy véli, a mesebeli herceg zaklatja a főszereplőt.



Így fogalmazott:

Az eredeti rajzfilm 1937-ben jelent meg. Nagy hangsúlyt kap a mesében a szerelmi szál egy fickóval, aki szó szerint zaklatja Hófehérkét. Furcsa! Furcsa! Szóval ezúttal nem így csináljuk.

Aztán hozzátette, sokan úgy gondolnak a Hófehérke-történetre, mint valami szerelmi sztorira, pedig nem kell így lennie. Hófehérke ezúttal nem fog az igaz szerelemről álmodozni és nem fogja megmenteni a herceg sem.

Andrew összes jelenetét kivághatják, ki tudja? Ez Hollywood, bébi!

– vetette oda a riporternek.



A készülő mozit Marc Webb rendezi, a forgatókönyvet pedig a meglehetősen bárgyúra sikerült Barbie film alkotópárosa, Greta Gerwig és Erin Cressida Wilson írta, így a hercegmentesített Hófehérkéről is lehet elképzelésünk.

Ami pedig a nevezetes csókot illeti, nem először került az eltörléskultúra látóterébe. 2018-ban azzal jelezte a mesei jelképvilág iránti teljes értetlenségét Kazue Muta, a japán Oszaka Egyetem professzor asszonya, hogy kijelentette: egy alvó nő megcsókolása eszméletlen személy elleni szexuális zaklatás. Kazue asszonyról egyébként érdemes tudni, hogy a gendertudomány a szakterülete, és olyan könyveket publikál, mint például a Túl a nemi családon: A feminizmus és a modern és kortárs élet/szexualitás politikája című vagy a Főnök, ez nem szerelem, hanem szexuális zaklatás! címen kiadott kötet.

Nem meglepő, ha a 66 éves feminista akadémikus azt is kijelentette: Hófehérke és Csipkerózsika történetei „szexuális erőszakot hirdetnek”. Egy Twitter-bejegyzésében például így fogalmazott annak idején:

Ha racionálisan gondolkodunk a Hófehérkéről és a Csipkerózsikáról, amelyek arról szólnak, hogy a hercegnőt egy herceg csókja ébreszti, akkor ezek a történetek eszméletlen személy elleni szexuális zaklatást írnak le.



Mondhatnánk, hogy akinek kalapácsa van, mindent szögnek lát, esetleg azon is elgondolkodhatnánk, vajon mit ért a professzor asszony racionalitás alatt, de hagyjuk most magára démonjaival a japán zaklatáskutatót, és nézzük, merre kanyarodott a csókcsörte útja!

2021-ben óriási várakozás előzte meg a kaliforniai Disney vidámpark újbóli megnyitását. A Covid-karantént ugyanis sok más céghez hasonlóan a meseváros is arra használta fel, hogy felújítsa, sok esetben átalakítsa látványosságait. Az újranyitást persze komoly sajtókampány kísérte, egyebek mellett arról is tájékoztatták az érdeklődőket, hogy Hófehérke útja is megújult. A látványos installációk mentén végigjárható mesetúra korábban a gonosz királynő aljas tetteire fókuszált – az is volt a címe: Hófehérke ijesztő utazása – most könnyedebb lett, új animációkat, teljesen új jeleneteket, új fény- és hangelemeket tartalmaz, és csúcspontja a herceg megváltó csókja, ahogy a Disneyland akkoriban fogalmazott: a Hófehérke-túra most az „igaz szerelem csókja” jelenettel zárul.



Több se kellett a feminista mozgalom radikálisainak, nyilatkozatháborút, sajtókampányt indítottak az új dramaturgia ellen, kijelentve, hogy a látványosság aláássa mindazt, amit a beleegyezéssel kapcsolatban képvisel korunk.



Egy csók, amit a beleegyezése nélkül ad a herceg Hófehérkének, miközben ő alszik, nem igaz szerelem csókja. Az nem igaz szerelem, ha csak egy ember tudja, hogy ez történik

– írják egy helyen. Másutt azt hangsúlyozzák a kritikusok, hogy a Disney új installációja a maga korábbi elveit is tagadja.

„Nem egyeztünk meg már abban, hogy a korai Disney-filmekben a beleegyezés fontos kérdés? – kérdezi egyikük.

„Nehéz megérteni, hogy a 2021-es Disneyland miért állít a középpontba olyan jelenetet, amelyben régimódi elképzelések szerepelnek arról, hogy mit tehet egy férfi egy nővel…” – elmélkedik máshol a kritika.

Végül leszögezik: „Nem helyes csókolózásra biztatni a gyerekeket, amíg nem derült ki, hogy mindkét fél hajlandó-e elköteleződni.”

Ezen a hullámvasúton jutottunk el Rachel Zegler minapi nyilatkozatáig, és valószínűleg ezen fogunk elérkezni Marc Webb, Greta Gerwig és Erin Cressida Wilson Hófehérke filmjéig. Különös hullámvasút ez. Csak lefele megy.

Borítókép: Rachel Zegler mint Hófehérke (Forrás: Instagram)