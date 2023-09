Az amerikai formáció 2000 és 2014 között rengeteg filmelőzeteshez készített aláfestést, zenéiket többek között a Harry Potter, A Karib-tenger kalózai és az X-Men filmek előzeteseiben is hallhatjuk. Az epikus zene ebből a műfajból nőtt ki, amikor Nick Phoenix és Thomas Bergersen továbbfejlesztették korábbi hangzásvilágukat. Az így kialakult epikus vonalból állították össze az európai turné koncertjeinek műsorát. A majdnem háromórás show-n számos tehetséges zenész és énekes segítette a duót.

A Two Steps From Hell először koncertezett Budapesten. Fotó: Mirkó István

Az előadásban közreműködő kórust, a ReChoir-t Anna Rozentalska alapította 2006-ban, összefogva több különböző lengyel színházi kórus tagjait. Repertoárjuk széles, az oratóriumoktól az operákon át a musicalekig terjed. Felléptek már számos lengyel tv-show-ban, és több európai turnén részt vettek.

A koncerten a kórus mellett három szólóénekes lépett színpadra.

Természetesen nem hiányozhatott Merethe Soltvedt, aki 2006 óta dolgozik a Two Steps From Hell-lel. Az énekesnő Thomas Bergersenhez hasonlóan Norvégiában született és jelenleg Los Angelesben él és dolgozik. A mongol Úyanga Boldot olyan produkciók énekesnőjeként ismerheti a közönség, mint a Disney 2020-as Mulan-remake-je. A cseh Kamila Nyvltova pedig a 2008-as X-Factorban tűnt fel, azóta számos színpadi és tévészerepet tudhat maga mögött. A Two Steps From Hell-lel a 2018-as Prágai koncertjükön dolgozott együtt először.

Az énekesek mellett állandó zenészei is vannak a formációnak.

Greg Ellis dobos több mint kétszáz film, tv- és videójáték zenéjének elkészítésében vett részt. Az elektromos hegedűn játszó Mia Asano klasszikuszenei képzést kapott ötéves kora óta, de nemzetközi ismertségre a közösségi média felületeire készített feldolgozásaival tett szert, amelyekben a különböző zenei stílusokat vegyíti. Mariko Muranaka a cselló szintén elektromos változatát szólaltatta meg. Mariko a koncert több közreműködőjével egyetemben tagja Hans Zimmer koncertshow-jának, és ő volt az első japán szólózenész, aki részt vett a Cirque du Soleil turnéin. A fúvós hangszerek széles skáláját Saulius Petreikis kezelte. A litván zenésznek van az egyik legnagyobb gyűjteménye, amely a világ minden tájáról származó hangszerekből áll. A billentyűs hangszereken játszó kubai-argentín Eliane Correa szintén turnézik Hans Zimmerrel is, elektromos gitáron pedig Skye Emanuelt hallhatta a budapesti közönség.

A Two Steps From Hell koncertjén közreműködő szimfonikus zenekart már szintén láthatta a magyar közönség:

az Odessa Opera Orchestra is Hans Zimmer koncertjén bizonyította tudását Budapesten. Az Odesszai Operaház zenekarának története az 1810. február 10-i megalapítással kezdődött. A zenekart ma a zenei elit több mint 100 tagja alkotja (egyesek Ukrajna tiszteletbeli művésze címmel kitüntetett zenészek), sokan közülük nemzetközi versenyek győztesei is. Az odesszai opera zenekara az évek során Ukrajna vezető operazenekarává vált. Hatalmas repertoárja (több mint 80 előadás és koncertprogram) az orosz és nemzetközi zenei kincsek remekeit tartalmazza a barokk kortól napjainkig. Az Odessza Opera Orchestra 2018 óta része a Hans Zimmer világa nemzetközi koncertshow-nak.

Ezt a rengeteg különböző hátterű előadót fogta össze és irányította Nick Phoenix ütőshangszereken és zongorán játszva, valamint Thomas Bergersen, aki hegedűn, gitáron és zongorán is közreműködött.

A zenészek kimagasló profizmusát mi sem bizonyítja jobban, hogy nem „csupán” a számok közötti szünetben cseréltek hangszert, de volt, hogy Thomas Bergersen egy dal elején még a zongoránál ült, a végére pedig gitárral a kezében állt a színpad közepén.

A számok között a két zeneszerző osztott meg a közönséggel személyes vonatkozású kis történeteket arról, hogyan jutottak el a kezdetektől addig, hogy élőben, nagyzenekari kísérettel turnézzanak. Thomas Bergersen azt is elárulta, hogy a 21. születésnapjára annak idején egy Budapesten készült hegedűvel ajándékozták meg a szülei, amely azóta is elkíséri mindenhova.

A koncert dinamikája remekül volt összeállítva:

az erős hangzásvilágú, gyors dalokat jó érzékkel kombinálták a lassabb, lírai, főként zongorát és éneket használó darabokkal. A koncert végén percekig tartó taps jutalmazta a fergeteges előadást.

Borítókép: A Two Steps From Hell egy három órás koncerttel mutatkozott be a magyar közönségnek (Fotó: Mirkó István)