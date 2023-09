Különleges animációs filmkínálat

Az összeállításban szerepel Alexander Gratzer In the Upper Room című alkotása, amely az animációs filmfesztiválon a legjobb forgatókönyv díját nyerte el. Szintén láthatják az érdeklődők Fábián Nikolett Nyugvó köd című rövidfilmjét, amely a legszínvonalasabb képi formanyelv díját kapta. A Cinema MOM moziban levetítik továbbá Palotás Adél Fények című filmjét, amely a legjobb diákfilmnek járó elismerést kapta, és Szucher Ágnes Szerelem a korona idején című alkotását, amely diákfilmes különdíjban részesült. Szerepel a válogatásban Egely Katalin Canticuénticos – Para saber que Te quiero (Hogy tudd, szeretlek) című alkotása, amely a legjobb alkalmazott animáció díját nyerte el, valamint a kategória különdíjasa, Fillér Máté Tót Endre: Miért festek című rövidfilmje. Láthatja a közönség a legjobb magyar televíziós sorozat Bálint Ágnes-díját elnyerő munkát, Buzási Gyopár Orsolya Szerintemezazegész: Szorít a ház című alkotását, valamint Glaser Kati Városi legendák: Zongorizmus című művét, amely a kategória különdíjában részesült. A vetítéssorozatban szerepel Mira Zénó Fox Tossing című alkotása, amely a Magyar Filmkritikusok díját kapta, valamint Hegyi Olivér A szív kertje című filmje, amely a legjobb rövidfilmnek járó díjat és a Magyar Filmkritikusok különdíját is elnyerte.