Kaszás Attila-díj: kihirdették az idei jelölteket

Amint arra a sajtótájékoztató szervezői is felhívták a figyelmet, a Kaszás Attila-díj átadását idén is nagy összefogás kísérte. Az előkészületi és kivitelezési feladatokban a Kulturális és Innovációs Minisztériumot és a Hegyvidéki Önkormányzaton kívül komoly részt vállalt a Magyar Teátrum Társaság, a Mozaik Művészegyesület, a MASZK Színészegyesület és a Petőfi Kulturális Ügynökség is. Az elismerés mind a díjat elnyerő kiváló művészeknek, mind demokratikusságának köszönhetően komoly megbecsülést vívott ki magának az elmúlt 15 évben, hiszen a színészkollégák jelölése alapján végül a közönség szavazatai döntenek a nyertes személyéről. A díj egy litográfia, amelyet Kaszás Attila ihletett, és amelynek alkotója Somorjai Kiss Tibor grafikusművész. A díjazott pénzjutalomban is részesül, amely a Kulturális és Innovációs Minisztérium, valamint a Raiffeisen Bank jóvoltából idén 1 800 000 forint.

A jelölteket bemutató sajtótájékoztató résztvevőit elsőként Rátóti Zoltán Kossuth-díjas színművész, a Nemzeti Színház stratégiai igazgatója köszöntötte, aki beszédében a díj névadójának személyiségét és jelentőségét is felidézte. Mint mondta, a Kaszás Attila-díj kitételei között szerepel, hogy nagyon erős közösségteremtő személyiségnek kell lennie annak, akit a társulatok érdemesnek tartanaka jelölésre.

Hozzátette, hogy Kaszás Attila nem tudatosan volt közösségteremtő személyiség. Mindez az emberségéből, a vidám, szeretettel, figyelemmel és alázattal teli, magnetikus személyiségéből fakadt. Jó volt a közelében lenni, jó volt vele beszélgetni.

Závogyán Magdolna államtitkár egyebek mellett a közösség motiválóerejére emlékeztette a jelenlévőket. Fotó: Teknős Miklós

Závogyán Magdolna kultúráért felelős államtitkár az eseményen mondott köszöntőjében kiemelte:

Az elismerés közel sem egy út végét, egy alkotófolyamat lezárását jelző gesztus. Sokkal inkább bátorítás, inspiráció és ihlet a jövőre nézve. Határozott igen mindarra, amit a díjazott felmutatott és felmutatni készül. A Kaszás Attila-díj kiemelkedő hozzáadott értéke, hogy ezt az igent nem egy kis létszámú grémium mondja ki, hanem egy egész közösség. A jelöltek mesterségbeli tudása és kiemelkedő művészi teljesítménye mellett a közösségépítésben kifejtett áldozatos munka is megmérettetik.

– hangsúlyozta. Az államtitkár arra is emlékeztette a jelenlévőket, hogy az értékteremtő szakmai, művészeti kiteljesedés nem lehetséges elszigetelt módon. – Szükségünk van a közösségeink motiváló-, megtartó- és inspiráló erejére. Szükségünk van embertársaink figyelmére és szeretetére. A Kaszás Attila-díj idei jelöltjeit kiváló művészegyéniségek kivételes pályafutás, nyomot hagyó teljesítményt és sikereket tudhatnak magukénak – osztotta meg gondolatait az államtitkár. Kiemelte, hogy a jelöltté válás önmagában elismerést jelent, mert láttatja mindazt az értékteremtő munkát, amelyet példaként lehet állítani a nemzet elé. – Bizonyosság ez a jövő generációinak arra nézve, hogy lehetséges és érdemes a tehetséget, a szorgalmat az álmok szolgálatába állítani – tette hozzá.

Az elismerést 2008-ban alapította Szűcs Gábor, a Mozaik Művészegyesület elnöke és Pokorni Zoltán, a XII. kerület polgármestere,

aki a sajtótájékoztatón mondott köszöntőjében egyebek mellett afelett érzett örömének is hangot adott, hogy habár ellenzéki pozícióban voltak, amikor életre hívták ezt az elismerést, a Kaszás Attila-díj végül nem vált politikai csatározások áldozatává. Mint mondta, ebben nyilván fontos szerepet játszott a művész iránt érzett szeretet, illetve a halála miatti megrendülés.

– Jó, hogy van egy ilyen személy, aki, ha csak halálával is, de olyan érzelmeket tudott megmozgatni, hogy nem veszett el mindez. Jó dolog, hogy a színházi szakma összetart, eljárnak egymás bemutatóira, megnézik egymás előadásait, respektálják egymást. Lenyűgöző az a színházi élet, ami Magyarországon az elmúlt évtizedekben létrejött, annak ellenére, hogy jól tudom, számos vitával, pénztelenséggel és konfliktussal terhesek a mindennapok – hangsúlyozta Pokorni Zoltán, rámutatva annak jelentőségére is, hogy a környező országok határon túli magyar közösségei szintén úgy gondolják, hogy a színház az, ami legjobban összeköt bennünket.

A rendezvény második felében a jelöltek kisfilmekben mutatkoztak be, amelyekben egyebek mellett arról is meséltek, mit jelent nekik a jelölés, illetve miért tartják fontosnak, hogy egy közösség tagjaiként játszhassanak, alkothassanak. A filmek a www.kaszasattiladij.hu oldalon teljes terjedelmükben megtekinthetők.

Az elismerést korábban Szarvas József, Nemes Levente, Mátray László, Mucsi Zoltán, Bányai Kelemen Barna, Borovics Tamás, Nagy Alfréd, Mészáros Tibor, Schneider Zoltán, Krisztik Csaba, Nagy Csongor Zsolt, Orosz Ákos, Földes Tamás, Rusznák András és Harsányi Attila vehette át.

Borítókép: A Nemzeti Színházban mutatták be a Kaszás Attila-díj idei jelöltjeit (Fotó: Teknős Miklós)