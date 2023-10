Terék József 100 nemzetközi díjat ért el tárogatójával

A számos hazai és nemzetközi díjjal elismert művész az elmúlt 15 évben 62 kulturális örökségvédelmi kiadványt készített el, amelyek települési és kistáji népdalos könyvek, népzenei CD-k, szerzői kiadványok, valamint egyéb népművészeti kötetek.

Terék József tárogatóművész a világ számos pontján népszerűsíti a hungarikummá minősített hangszert, a tárogatót. Forrás: Terék József

Terék József legfőbb mottója:

Adjuk vissza a falvaknak, ami a falvaké!

Terék Józseftől megtudtuk, hogy a ma már hungarikumok közt lévő tárogató miként került hozzá és vált élete részévé. 2009-ben kapta ajándékba egy 1956-ban disszidált kanadai magyartól, aki még mint egyetemi hallgató vitte ezt az egyedülálló hangszert a tengeren túlra. Az átadással egyidejűleg egy szellemiséget is kapott a művész. Ha eljön majd az idő, akkor neki is tovább kell adni a „magyar lélek hangjának” is nevezett tárogatót az arra érdemes személynek.



Apt Kamill azzal adta át a hangszert, hogy szolgáljam a magyarság nemes ügyét.

– mondta Terék József, aki azóta is ezzel a küldetéssel végzi a hangszer népszerűsítését az országhatáron belül és szerte a nagyvilágban. Számos oktatási intézményben, hangversenyteremben, nagykövetségek meghívásának eleget téve mutatta be nagy sikerrel a tárogatót és virtuóz játékát, valamennyi kontinensen, közel 40 országban. Népzenei összeállítások, verbunkosok, klasszikus zene, magyar nóta, cigányzene, kortárs darabok és a művész saját szerzeményei mellett felcsendülnek a magyarság identitását erősítő zeneművek, valamint historikus dallamok II. Rákóczi Ferenc korától kezdődően.

Koncert a fülöp-szigeti Manilában. Forrás: Terék József

– Ezeket a műveket mérettettem meg 2021–2023 között nemzetközi zenei versenyeken és elnyerték a zsűri tetszését. Az egyedülálló hangszer, a magyar zenei repertoár és a saját előadóművészeti produkció közös hatása érvényesült, ami 27 hónapon át 8 naponta egy világverseny-győzelmet eredményezett. – nyilatkozta az előadóművész.

A tárogató a gyermekek számára is egyedülálló élményt nyújt, felkelti érdeklődésüket.

Terék József, aki arról is beszámolt, hogy már megkezdődött az utánpótlás kinevelése, népi tárogató hangszeren akár művésztanári diplomát is lehet szerezni az alap- és középfokú tanulmányokat követően.

– Hihetetlen szeretettel és érdeklődéssel fogadják a tárogatót minden országban, ahol fellépek. Szinte ismeretlen ez a hangszer a legtöbb ember számára, minél inkább távolodunk a Kárpát-medencétől. Akár szólóban, akár a fogadó ország zongoraművészével adok tárogató-zongora duó koncertet, mindig megfogalmazódik bennem, hogy milyen jó érzés is az, hogy a 21. században több tudományterület mellett a művészetben is tudunk valami újat mutatni a világnak, egyedülálló kulturális értéket teremteni a közösségeknek!

Jelenleg azon dolgozik, hogy mihamarabb megkezdődhessen a klasszikus tárogató oktatása, amelyhez el kell készíteni a tanmenetet, a tananyagot, a tankönyveket, a fafúvós tanárok átképzési tervét.

A hangszer fennmaradása érdekében ki kell nevelnünk a jövő fiatal tárogatósait.

Ennek előzményeként idén jelent meg saját zeneszerzői munkája eredményeként a magyar zenetörténet első tárogató-zongora duó kottája Előadási darabok tárogatóra és zongorára címmel, amely 75 újabb klasszikus mű és igazi kulturális innováció.

Terék József tárogatóművész jelenleg Ausztráliába készül, ahol a magas rangú magyar delegáció mellett ő is köszönteni fogja tárogató-játékával október 23-án az ott élő magyar közösségeket.

Borítókép: Terék József tárogatóművész (Forrás: Riad Mutier)