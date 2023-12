Nagyszabású koncerttel ünnepel a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara

Devich Márton, a Bartók rádió csatornaigazgatója, a Magyar Rádió Művészeti Együttesei (MRME) ügyvezető igazgatója a december 19-i jubileumi koncertről elmondta:

Olyan műsort akartunk összeállítani, ami sokat megmutat belőlünk, ugyanakkor nagyon szép és reprezentatív.

Devich Márton, a Bartók rádió csatornaigazgatója. Fotó: MTVA/Csöndör Kinga

Három karmester, Vásáry Tamás, Kovács János és Ricardo Frizza is dirigál az eseményen, ahol elhangzik Liszt Ferenc Les Préludes-je, Mendelssohn 42. zsoltára, valamint felcsendül Richard Strauss Hősi élet című műve – közölte az MRME ügyvezetője.

Devich Márton a rádiózenekar 80. évfordulójára megjelent kötetről elmondta, hogy a könyv szórakoztató módon, a lényeget megragadva teljes képet nyújt a zenekar történetéről, köszönhetően László Ferencnek, a kötet társszerzőjének. Kiemelte, hogy fontos szerepet játszott a kötetbe kerülő képek válogatása. Mint mondta, ebben azok a művészek segítettek, akik korábban a zenekarban dolgoztak: példaként említette Geiger György fotóarchívumát vagy Fodor Ildikót, a zenekar hegedűművészét, aki szintén a fotóival segítette a kötetet. Devich Márton elmondása szerint egészen különleges fotók is vannak a kötetben, mint például a fiatal Kocsis Zoltánról vagy Ránky Dezsőről.

László Ferenc kultúrtörténész, A muzsika hullámhosszán című kötet társszerzője elmondta, hogy sokféle kihívást jelentett a kötet megalkotása: egyrészt be kellett mutatni a zenekar intézményi történetét, másrészt Devich Márton szerzőtársával megpróbálták felidézni, hogy milyen lehetett a zenekar belső élete. Ebben segített a forrásként megmaradt zenekari napló, amely nemcsak azt rögzíti, hogy milyen koncertek, felvételek zajlottak, hanem azt is, hogy milyen volt a zenekar belső élete – emelte ki László Ferenc. Ebből a naplóból az is kiderül, hogy az adott zenekarnak milyen volt a karmesterekről, művészekről vagy egy-egy turnéról a belső értékítélete – fűzte hozzá. Elmondta, Devich Mártonnal megkísérelték elhelyezni a zenekar történetét abban a nagy egészben, ami a magyar történelem a XX. században vagy az ezredfordulón.

A zenetörténész hangsúlyozta: ebben a kötetben azt is meg szerették volna mutatni, hogy a zenekar a szimfonikus együttesek sorában is egy különleges intézmény, amelynek sokkal nagyobb a repertoárja, sokkal több kortárs zenét játszik, valamint sokkal nagyobb a mikrofon- és felvételi rutinja, mint más együttesnek.

Annyi felvétele, amennyi a rádiózenekarnak van, egyetlen magyar szimfonikus együttesnek sincs ebben a nyolcvan évben

– emelte ki László Ferenc.

A kultúrtörténész felidézte, hogy a zenekar az 1950-es évek első felétől kelet felé kezdett el turnézni, Lengyelország volt az első állomás. Majd az 1950-es évek végétől megindult egy intenzív nyugati jelenlét: ennek részeként a rádiózenekar volt az első olyan magyar együttes, amely eljutott az Egyesült Államokba. Itt több turnéja is volt, ami hihetetlenül vonzóvá tette a zenekart a magyar muzsikusoknak – hangsúlyozta László Ferenc. Hozzátette: ez segített abban, hogy a zenekar bekerüljön a nemzetközi zenei élet köztudatába, egyúttal a rangját is emelte. László Ferenc arról is beszélt, hogy a nyolcvan év alatt a zenekarnak több nagy zenekarnevelő karmestere is volt. Példaként említette Ferencsik Jánost, Somogyi Lászlót, Lehel Györgyöt, Vásáry Tamást és Fischer Ádámot.

Borítókép: Vásáry Tamás és a Magyar Rádió Szimfonikus Zenekara hegedűszólamai (Fotó: MRME/Vörös Attila)