Életnagyságú szobrot állítanak Gábor Zsazsának Budapesten

Hamarosan szobrot kap Budán Gábor Zsazsa – írja a VG.hu. A hírt nemrég egy sajtótájékoztatón jelentették be, amelyen jelent volt a 2016-ban elhunyt filmdíva özvegye, Frédéric von Anhalt is. A tájékoztatás szerint a szobrot Gábor Zsazsa születésnapján, február 6-án mutatják majd be egy budapesti galériában, ezt követően kerülhet majd ki a II. kerületi Mechwart ligetbe, a Keleti Károly utca és a Margit körút sarkára.

Frédéric von Anhalt, Gábor Zsazsa özvegye. Fotó: Metropol/Nagy Zoltán

A sajtótájékoztatón a színésznő özvegye elmondta, többen kérdezték korábban, miért nincs egy Gábor Zsazsa-múzeum, vagy miért nincs egy szobor?

Sokat gondolkoztam ezen, és úgy gondoltam, ha születne erről egy közös elképzelés, akkor én ezen dolgozni fogok. Hiszen Amerikában én felügyelem a Gábor Zsazsa Alapítványt, oda folyik be minden olyan összeg, amiről most azt gondoltam: miért ne használnánk fel erre a nemes célra is

– fogalmazott Frédéric von Anhalt.

Az alkotást Babusa János szobrászművész készítette, aki mások mellett Szent II. János Pál pápáról, Antall József miniszterelnökről, Mindszenty Józsefről és Wass Albertről is készített már szobrot. Azt, hogy pontosan mikor kerül ki a térre a szobor, még nem tudni.

Gábor Zsazsa 2016-ban, 99 éves korában hunyt el. Az egykori színésznőt a Los Angeles-i Westwood Village Memorial Park temetőben helyezték örök nyugalomra, hamvainak egy részét azonban 2021-ben hazahozták, és a Fiumei úti nemzeti sírkert művészparcellájában helyezték el.

Borítókép: Gábor Zsazsa 1980-ban (Fotó: Getty Images/Ron Galella)