Elton John kapja idén a Gershwin-díjat

A könyvtár „a legnagyszerűbb dalszerző duók egyikének” nevezte a két művészt. A Gershwin-díj-átadó ceremóniát március 20-án Washingtonban rendezik meg.

Elton John és Bernie Taupin. Fotó: Facebook/London Evening Standard

Elton Johnnak és Bernie Taupinnek köszönhetjük korunk néhány legemlékezetesebb dalát. Pályafutásuk alkotásaik minősége és kortársaikra gyakorolt hatása miatt is kiemelkedő

– méltatta a két művészt Carla Hayden, a Kongresszusi Könyvtár vezetője.

A dalszerző páros legismertebb számai között szerepel a Your Song, a Tiny Dancer, a Rocket Man, a Don't Let the Sun Go Down on Me, a Goodbye Yellow Brick Road, a Bennie and The Jets és a Crocodile Rock is.

A dzsesszkorszak dalszerzőiről, George és Ira Gershwinről elnevezett díjat az amerikai könnyűzenei élet legkiemelkedőbb alkotóinak ítélik oda. A Gershwin-díjat korábban Stevie Wonder, Paul McCartney, Billy Joel, Willie Nelson, Smokey Robinson, Tony Bennett, Lionel Richie, Joni Mitchell, Emilio és Gloria Estefan, valamint Garth Brooks is megkapta.

Elton John megtiszteltetésnek nevezte „a két britnek” odaítélt elismerést, és felidézte, hogy 56 éve dolgozik együtt Taupinnel.

Bernie Taupint és Elton Johnt 1992-ben vették fel a Rock & Roll Hírességek Csarnokába. A koncertezéstől visszavonult John a közelmúltban bekerült az EGOT-díjasok maroknyi társaságába is, vagyis azok közé, akik Emmy-, Grammy-, Oscar- és Tony-díjat is kaptak.

Borítókép: Elton John a színpadon (Forrás: Facebook/Elton John)