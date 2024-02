Balázs Péter a Presszóban

Mesélt arról is, hogy mostanában kertészkedéssel tölti az idejét, amihez segítséget is kap. Elárulta, hogy nagy könyvtára van, sok bepótolni való olvasmánnyal, illetve lennének saját írásai is, amelyek befejezésre várnának. Felidézte a pályakezdés éveit, leszerződtetését a Vígszínházhoz, ahol több mint húsz évet töltött, majd a szabadúszó és a szolnoki igazgatói éveket.

Balázs Péter az otthonában (Fotó: Kurucz Árpád)

Szó esett a különböző munkáiról, szerepeiről, és arról, hogy szerinte mindent megtett, sőt még többet is, mint amit egy ember bírhat, mert mindig kíváncsi típus volt, és minden lehetőség után kapva kapott. Kiderült az is, hogy építészmérnöknek készült. Szülei művészek voltak, ezért féltették ettől a pályától.

De vajon mi volt az a fordulat, ami végül mégis a színészi pályára terelte? Miért szerette mindig is a próbákat, milyen szerepet játszott életében a gitár, mivel kereste a kenyerét főiskolásként? Hogyan alakult úgy a pályája, hogy elsősorban humoros szerepei miatt emlékszik rá a közönség? Egyebek között ezekre a kérdésekre is választ kaphatunk az alábbi videón hallható beszélgetésből.

Borítókép: Abaházi Csaba és Balázs Péter (Forrás: Instagram/Retro Rádió Magyarország)