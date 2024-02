Ismert népmese zenés színpadi változata a bábosoktól

A rendező kiemelte: ez a változat abban is erősebb, hogy a királylány figurája sokkal aktívabb, tudatosabb, nem egy passzív, magányába burkolózó királykisasszony. Fontos volt számára egy olyan női alak bemutatása, aki – még ha a saját apja miatt is került igazságtalan és kilátástalan helyzetbe – képes egyedül boldogulni, kezébe venni a saját sorsát, és megtalálni a boldogságot. A darab Veronkája önazonos tud maradni minden helyzetben, és a darab végére az apja is felismeri, mekkorát hibázott.