Schuster Lóránt: Ennél jobb helyen nem volt klub, ennél beljebb a belvárosban nem volt hely

Az Index cikkében felidézi a Metro Klub történetét. Mint írják, a klub az Irányi, majd a Petőfi Sándor utcából, végül a Rákóczi útról költözött az egykori Árpád Bazár Dohány utca és Síp utca sarkán álló impozáns épületébe 1966-ban. A Közlekedési Építő Vállalat Metro klubjának vezetője, Váradi Imréné házi zenekarnak már korábban felkérte a Zenith együttest. A csapat 1961-ben felvette a klub nevét, így lett Metro együttes. 1970-ben ebben a KÉV-Metro Klubban vették fel az első hazai koncertlemezt egy riportermagnóval. Az anyag címe Egy este a Metro Klubban volt. A következő évben Frenreisz Károly kilépett az együttesből, és megalapította az LGT-t. Helyét Póka Egon vette át, alig 18 évesen. A zenekar ebben a felállásban adott egy koncertet Finnországban, majd rövid külföldi vendéglátózás után feloszlott.

Schuster Lóránt a Magyar Zene Háza új programhelyszínének, a Nekünk írták a dalt! című időszaki kiállítás Klubterének avatásán 2023. február 13-án. Fotó: Mirkó István

Helyüket a Metro klubban a P. Mobil vette át. Schuster Lóránt szerint a hely mérföldkő volt a zenekar életében, de az ő a zenéhez való viszonyát is meghatározta.

Rendszeresen jártam a Metro Klubba, ott láttam a Nashville Teens koncertjét. Ugyanazon – az egyébként minőségi cuccon – játszottak, mint minden fellépő, ugyanazon a dobogón, amin ma mi. Ahogy hallottam őket, rájöttem, nem az erősítő vagy a gitár számít. Úgy játszottak, hogy felmásztam a falra, meg lejöttem

– idézte Schuster.

A P. Mobil székhelye 1974-től négy éven át volt a Metróban Vikidál Gyulával, Bencsik Sándorral, Kékesi Bajnok Lászlóval, Pálmai Zoltánnal és Cserháti Istvánnal. A klubnak négyezer igazolt tagja volt. A klubtevékenység 1978-tól a Budai Ifjúsági Parkban (jelenleg Várkert Bazár) folytatódott.

Ennél jobb helyen nem volt klub, ennél beljebb a belvárosban nem volt hely

– emlékezett vissza a legendás egykori Metro Klubra Shuster Lóránt.

Az év végén újraindult klub is a minőségre, a változatosságra hajt. Jeles vendégeket hívnak meg hétről hétre, a következő koncertjükre például Gidófalvy Attilát. A Máté Péter-díjas magyar zenész, a Beatrice, a Karthago, a Lord és a Fáraó együttes legendás billentyűse meglepetéssel is készül, a P. Mobil nagy slágerét, a Kétforintos dalt is elénekli.

Schuster Lóránt elmondta, hogy nagyon népszerűek a P. Mobil-slágerek, sok dalt adnak elő a régi repertoárból, de más zenéket is műsorra tűznek a Metro Club Theatre-ben.

