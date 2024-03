Cenzúra és ördögűzés – úgy, ahogyan csak a liberálisok tudják

A bojkottált írónő által kiszivárogtatott szöveg egyébiránt arról is árulkodik: a Telex szerkesztőségében pontosan tudták, hogy ezzel a brutális döntéssel úgy lépnek át bizonyos határokat, hogy azzal már az önazonosságukat is kockára teszik. Ilyenformán az írónő által kiszivárogtatott levél maga is él a kiszivárogtatás eszközével, jelezve, hogy ezzel nem tesznek mást, mint hogy radikálisan megsértik egy korábban megbecsült szerzőjük szerzői autonómiáját.