Ifjú amazonok, tiétek a színpad!

Huszonöt percen áll vagy bukik a siker

Idén is számos osztály jelentkezett a Budapesti Operettszínház felhívására, amelynek keretében Lebstück Máriának, az 1848-as forradalom és szabadságharc honvédhuszár főhadnagyának – és egyben a Mária főhadnagy című előadás főhősének – élettörténete alapján egy, legfeljebb 25 perces prózai vagy zenés előadással kell készülniük. Az idei év jeligéje: Keressük korunk ifjú hős amazonját! A csapatok munkáját az Operettszínház népszerű művészei: Bardóczy Attila, Bordás Barbara, Dénes Viktor, Drahos Evelin, Kékkovács Mara és Lukács Anita mint mentorok segítik. A komoly téttel bíró középdöntők néhány nap múlva kezdődnek, a szakmai zsűri előtt zajló döntőre március 9-én kerül sor, amikor is a zsűri által a középdöntőben kiválasztott legjobb négy előadás és a közönségszavazás győztese a Kálmán Imre Teátrumban méri össze erejét a nézők és a sajtó nyilvánossága előtt. A Budapesti Operettszínház művészei a Mária főhadnagy című előadás részleteivel színesítik a döntőt a szünetekben, ezzel is emelve az esemény fényét.

A fődíj egy teljes produkció előadásának lehetősége a Kálmán Imre Teátrumban.

Zenés és prózai előadással is készülhettek a diákok. Fotó: Janus Erika/Budapesti Operettszínház

A díjon túl értékes jutalom a tét

A diákok ebben az évben is megnyerhetik a számos támogató értékes ajándékait: a BKV Zrt. járműtelep-látogatást; a Budakeszi Vadaspark Nonprofit Kft. a vadasparkba szóló belépőket; a Magyar Közút Nonprofit Zrt. az első három helyezettnek szintén belépőket, „úthengerész” diplomát, valamint pedagógiai foglalkozásokat; a Sommer Cukrászda tortát; a Thermal Hotel Visegrád****superior egynapos csoportos wellnesslehetőséget; a Magyar Nemzeti Múzeum belépőket; a Superfly Budapest 90 perces részvételt az ugrópályájukon; a Svábhegyi Csillagvizsgáló ajándékutalványt, illetve szervezett csillagászati programot; a Pölöskei Szörp szörpöket; az Auchan ajándékcsomagokat; a Nemzeti Művelődési Intézet pedig lakitelki szakmai tanulmányi kirándulást ajánlott fel külön busszal, ebéddel, interaktív foglalkozással és előadással a Kárpátia Rendezvényházban.

Az, hogy mindezt melyik csoport nyerheti meg, az a március 9-i döntőn fog kiderülni.

Borítókép: A Tiétek a színpad! középdöntője (Fotó: Janus Erika)