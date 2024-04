Meghalt Ferich Balázs, a Supermanagement társalapítója, Azahriah menedzsere

A 2016-ban alapított Supermanagement kifejezetten sikeres a magyar könnyűzenei piacon: ők menedzselik és adják ki a Wellhellót, a Follow the Flow-t, az Anna and the Barbiest és Azahriah-t is.

„Rengeteget segített a zenekar dolgainak intézésében. Veleszületett tehetsége volt a menedzseléshez. Együtt találtunk ki minden hülyeséget is, nagyon egy húron pendültünk, ami a poénkodást illeti. Néha nem voltak határaink ebben, sokan nem is értették a vicceinket. Mi viszont nagyokat nevettünk együtt. A Blind egy underground banda volt, de a Bazsival töltött időszak volt az egyik legsikeresebb korszaka. Amikor megalapítottuk a Supermanagementet, hatalmas kockázatot vállaltunk” – írja Tóth Gergő búcsúposztjában, kiemelve, hogy Balázst imádták az előadóik, kollégái.

Übermaximalista volt a melóban, nem elégedett meg sosem a második hellyel. Folyamatosan azon agyalt, hogyan lehetnénk még jobbak és jobbak.