Medvevárott, halála helyszínén emlékeznek meg Janus Pannoniusról

Janus, Mátyás király egyik főembere

Hunyadi Mátyás megkoronázása után hazahívta a tehetséges, művelt ifjút, hogy hivatalt vállalva segítse munkáját. Janus először kancellári posztot töltött be a királyné, majd Mátyás mellett, később a pécsi püspöki széket is elfoglalhatta. Egy idő után viszont nem tudta elfogadni Mátyás autoriter törekvéseit, nehezményezte azt is, hogy a király a főurakat is meg akarta adóztatni. Csatlakozott a Vitéz János-féle összeesküvéshez 1471-ben, amely a harmadik nagyobb felkelés volt Hunyadi Mátyás ellen. A király leverte a lázadást, és bár kegyelmet ígért az ellenállóknak, Janus nem adta meg magát, külhonba menekült, Itáliába akart eljutni Horvátországon keresztül. Ám legyengült szervezete nem bírta a megpróbáltatásokat, Medveváron jobblétre szenderült.