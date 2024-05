Eltáncolt világok

A biennálé jellegű mustra programja az elmúlt években született táncművészeti előadásokból válogat. A monotánc műfaji fogalmát a monodrámák ihletésére és mintájára alkották meg, és azokat az előadásokat sorolják ide, amelyek alkotóik személyes vallomásait dolgozzák fel.

Dusa Gábor fotókiállításának anyagából (Forrás: monotánc)



A fesztivál nyitónapján mutatja be Gergye Krisztián koreográfus God by(e) myself címmel új előadását, majd a premiert követően kiállítás nyílik Gergye Krisztián képzőművészeti alkotásaiból. A megnyitó után Halász Tamás kritikus, tánctörténész beszélget a művésszel. Az idei évadban 35. jubileumát ünneplő Közép-Európa Táncszínház művészei közül Pataky Klári Téli ének, Vasas Erika ONlife és Barna Krisztián Or Stop című koreográfiáit is megtekintheti majd a közönség. Az idei programkínálat egyik különlegessége, hogy öt dél-koreai táncművész koreográfiáját is láthatja majd a magyar közönség. A fesztivál nemzetközi sikere miatt 2019-ben Dél-Koreában, Szöulban megrendezték az első Monotanz Festivalt, azóta Budapesten és Szöulban évenként felváltva szerveződik egy-egy seregszemle.



A fesztivál kísérőprogramjai között szerepel Dusa Gábor fotókiállítása, a Monotanz Seoul kerítéskiállítása és Gergye Krisztián pop-up tárlata is. Mi fán terem a monotánc? címmel Lőrinc Katalin táncművész, egyetemi tanár moderál kötetlen beszélgetést a monotánc műfajáról, a dél-koreai vendégek pedig egy fotókiállításon és werkfilm vetítésen mutatkoznak be, valamint a SÍN Művészeti Központban táncszakmai workshopokat is tartanak.



A fesztivál végén, a közönség szavazatai alapján adják át a Mono fődíjat a legjobbnak ítélt előadásnak.

Részletes program a www.monotanc.hu oldalon érhető el.