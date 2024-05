Magyar igazgatótanácsi tagja lett Európa egyik legfontosabb fesztiválszövetségének

Az európai, azon belül a magyar fesztiválpiac előtt álló kihívások közös fellépést és szolidaritást tesznek szükségessé. Az igazgatótanácsnak azonban 1952 után most először van magyar tagja, így fő célom a régió és Magyarország képviselete, hogy nézőpontjaink európai szinten is megjelenjenek. Hiszek az együttműködés és a szövetségek erejében, a tudás egyenrangú megosztásának szükségességében. Ezentúl a legfontosabb fórumokon lehetőségem lesz nemcsak a régió nehézségeit, hanem az erősségeit is bemutatni, ami, bízom benne, élénkíteni fogja a hazai rendezvénypiacot is. Rugalmasabb, sokszínűbb és kulturálisan élénkebb, fenntartható fesztiválszektor kialakítására törekszem