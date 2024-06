Ludvig Orsolya Stefanie: Egy könyvkereskedelmi cég akkor hiteles, ha az olvasók széles táborát képviseli

Az idei Libri irodalmi díj 2023 legolvasottabb műveit díjazta összesen 12 kategóriában. Az átadót június 14-én, pénteken tartották a 95. Ünnepi Könyvhét eseményeihez kapcsolódóan. Mind a kategóriák, mind pedig a kiválasztási kritériumok változtak a 2016-ban alapított rangos könyvszakmai díj esetében: – Azért újult meg a Libri irodalmi díj, mert úgy éreztük, hogy így sokkal autentikusabbá tehetjük. Egy könyvkereskedőnek minden könyvet képviselnie kell – hangsúlyozta Ludvig Orsolya Stefanie, a Libri marketing- és kommunikációs igazgatója. Hozzátette: – A Libri számára éppoly értékes, aki krimit, szépirodalmat vagy éppen fantasy-t olvas. Hiszen a lényeg az olvasáson van, és mi minden könyvet ugyanúgy szeretünk.” A marketing- és kommunikációs igazgató elmondta azt is, sokfajta irodalmi díj létezik Magyarországon és külföldön egyaránt, de nagyon fontos, hogy a díj odaítélésének metódusa összhangban legyen az elismerés átadójának célkitűzéseivel. „Egy könyvkereskedelmi cég akkor hiteles, ha az olvasók széles táborát képviseli – fogalmazott.

Ludvig Orsolya Stefanie hangsúlyozta, a Libri számára minden olvasó értékes. Fotó: Teknős Miklós

16 év közönségkedvence

A díjazottak kiválasztásában első körben az eladási számok bírnak kiemelt jelentőséggel. Mivel az olvasókat képviseli a Libri díja, a cég a legkülönbözőbb műfajok képviselőit szerette volna megszólítani és elismerni, hiszen a könyvpiacon nem csupán szépirodalmi alkotásokkal találkozhatunk. Idén a 8 állandó kategória, egy új életmű-díj, és egy különleges emlékdíj mellett – a cég előadásokat rögzítő rendszereinek köszönhetően – lehetőség volt arra is, hogy az elmúlt 16 év eladási adatait összegezve az „évtizedek közönségkedvence” és az „évtizedek kedvenc gyerekkönyve” alkalmi kategóriákként megjelenjenek.

A felnőtt kategóriában Orvos-Tóth Noémi Örökölt sors című könyve nyert. Elképesztő, hogy az Örökölt sors immár nyolc éve sikerlistás. A gyermekkönyvek között pedig egy másik különlegesség, Berg Judit Rumini című könyve hozta az elmúlt 16 év legjobb eladási mutatóit

– ismertette Ludvig Orsolya Stefanie. Majd hozzátette: hatalmas siker, hogy például Orvos-Tóth Noémi könyve idén 16 országban jelenik meg. De az év közönségkedvence kategória győztese, Frei Tamás Puccs Moszkvában című könyve is közel 125 ezer eladott példányszámnál tart. A kategóriák is szerteágazóbbak lettek: egyedülálló módon helyt kapott az üzleti tematika, és egyebek között díjazták a tényirodalom képviselőit is.

Kik döntenek a díjról?

Az idei díj alkalmával az eladási listákra támaszkodtunk. Jövőre az a tervünk, hogy továbbra is ezek az eladási listák adják a longlist-et

– magyarázta Ludvig Orsolya Stefanie. Úgy fogalmazott, hogy ezt online zsűri szűkíti, majd így elkészül a shortlist, majd ezen belül egy zsűri dönt, ki lesz a végső győztes.

Ugyanakkor a zsűri összetétele is megváltozik jövőre, hiszen az egész díjat közelebb szeretnénk vinni az emberekhez, az olvasókhoz. Ennek megfelelően a zsűri tagjai között lesz boltvezetőnk, könyvtáros, tanár, de persze irodalmár is. Egy sokkal „olvasóközelibb” zsűrit fogunk összeállítani, hiszen ezek az emberek naponta találkoznak olvasókkal. Egyedülálló díj jöhet így létre, hiszen ilyen zsűri még nem döntött rangos könyvszakmai díjról. Úgy véljük, ez a döntés rendkívül jól illeszkedik a cég missziójához és hiteles.

Cél és eszköz is az olvasásnépszerűsítés

Ludvig Orsolya Stefanie szerint egy könyvkereskedő esetében, mint a Libri, misszió az olvasásnépszerűsítés, ám egyben eszköz is. Mint mondta, akkor tudják jól képviselni a könyveket és a szerzőket, ha cégként sikeresen működnek.

Emellett nemcsak az olvasókat szeretnék biztatni a legkülönbözőbb műfajú és tematikájú könyvek vásárlására, hanem a szerzőket is arra, hogy alkossanak, és jó magyar kiadványok szülessenek. A Libri irodalmi díjban részesülő köteteket kiemelik az üzletekben, így újabb és újabb olvasókat érnek el. A Libri irodalmi díj új koncepciója tudatosan lép ki az irodalmi díjak elefántcsont-tornyából és közelít az emberekhez, az olvasókhoz – zárta gondolatait a marketing- és kommunikációs igazgató.



A Libri irodalmi díj 2023-as nyertesei

1. Az év közönségkedvence / A 2023-as év a legnagyobb eladási példányszámú könyve – Frei Tamás: Puccs Moszkvában

2. Az év szépirodalmi könyve / A 2023-as év legnagyobb példányszámban eladott szépirodalmi könyve –Náray Tamás: Barbara – A végzet

3. Az év tényirodalmi könyve / A 2023-as év legnagyobb példányszámban eladott tényirodalmi könyve – Karikó Katalin: Áttörések

4. Az év legsikeresebb debütáló könyve / A 2023-as év legnagyobb példányszámban eladott debütáló könyve – Iglódi Csaba: Dreher-szimfónia

5. Az év történelmi tényirodalmi könyve / A 2023-as év legnagyobb példányszámban eladott történelmi témájú tényirodalmi könyve – Mező Gábor: A kultúra megszállása

6. Az év üzleti könyve – a 2023-as év legnagyobb példányszámban eladott üzleti tematikájú könyve – Walter Isaacson: Elon Musk

7. Az év határon túl legnépszerűbb könyve – A 2023-as év határon túl legnagyobb példányszámban eladott szépirodalmi könyve – Visky András: Kitelepítés

8. Az év gyerekkönyve - a 2023-as év legnagyobb példányszámban eladott könyve a 0-12 éves korosztály körében – Bartos Erika: A csigaház kincsei

9. Libri irodalmi emlékdíj – Szőcs Géza: Összegyűjtött versek

10. Libri évtizedek közönségkedvence – Az elmúlt 16 év legjobb eladási számokat hozó könyve - Orvos-Tóth Noémi: Örökölt sors

11. Libri évtizedek kedvenc gyerekkönyve – az elmúlt 16 év legjobb eladási számokat hozó gyerekkönyve – Berg Judit: Rumini

12. Szerzői életműdíj gyerekirodalom kategóriában – Marék Veronika