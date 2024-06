„Mi leszünk a világ közepe!”

A Pilis hegység délkeleti vonulatai mentén található Pilisborosjenő a természetjárás szerelmeseinek kedvelt úticélja, június utolsó hétvégéjén pedig a kultúra és a családi kikapcsolódás fellegvárává alakul a Budapesttől mindösszesen 13 kilométerre található község. Első alkalommal kerül megrendezésre ugyanis A nagy attraktor bábfesztivál, amely 0–99 éves korig kínál szórakozási lehetőséget a nagyérdemű számára.

Nagy Petra és Keresztény Tamás, a fesztivál két szervezője Forrás: Laniakea Színház

– Sokat, de nem eleget látott színészek vagyunk. Pár éve megalapítottuk családi színházunkat, a Laniakea Színházat. Megfogadtuk, hogy ha alkalmunk nyílik, elhozzuk Pilisborosjenőre azt a csodát, amit a bábosok tudnak, mert azt gondoljuk, ehhez a településhez ez igazán passzol. Idén alkalmunk nyílt végre és nem haboztunk. Már csak pár nap és elindul A nagy attraktor bábfesztivál a Laniakea Színház és a pilisborosjenői művelődési ház és könyvtár szervezésében

– nyilatkozta Nagy Petra és Keresztény Tamás, a fesztivál két szervezője, és azt is hozzátették, hogy egy társszervezőjük is van Jávor Csaba személyében.

– Jávor Csaba a Reichel József Művelődési Ház intézményvezetője. Fáradhatatlanul dolgozik a közösségépítésen, végtelen mennyiségű izgalmas programot szervez meg és vezényel le. Táborokat vezet, táncot tart, oktat és segít, ahol tud. Csabát tavaly nyáron kerestük fel az ötletünkkel, hogy szervezzünk egy ilyen eseményt. A találkozóra elkészítettük a fesztivál koncepcióját és felvázoltuk a vízióinkat. A prezentációnk végén annyit mondott: ezt akarom! Majd felsorolta, hol, hogyan és kikkel együtt tudjuk ezt megvalósítani. Csaba a kapocs köztünk és a település számunkra még ismeretlen területei között, hiszen nagyon jól ismeri a közösséget. Tulajdonképpen a mentorunk a bábfesztivál létrehozásában. Bármilyen kérdés vagy kétely merült fel bennünk, neki azonnal volt rá válasza vagy megoldása. Volt olyan megbeszélés, ahol a feladatok 80 százalékát magára osztotta. Nem is egy… – zárta a beszélgetést Petra és Tamás.