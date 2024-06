Sárik Péter: Az ember megszokja, hogy zavar

Sárik Péter tavaly Az év hangszeres előadója 2023 díjban részesült. Mint a jazz-zenész az M5 Librettó című műsorában elmondta, az elismerés nagy öröm, ugyanakkor nagy súly is, mert utána kell visszamenőleg igazolni, hogy érdemes volt rá. – Szeretem, ha a nagy életműveket elismerik, de azért még nem vagyok 180 éves, még csinálom a dolgomat. Innentől minden dolog, amit az ember alkot, azon rajta van, hogy megérdemelte-e ezt a díjat művész úr, vagy nem? – mondta. Hozzátette, a többi díjánál, így az Emertonnál és a Fonogramnál sem érezte ezt, mert ő mindig a csapatban hisz, akikkel együtt kapta, itt viszont az ő neve volt rajta egyedül.

Sárik Péter (Fotó: MTVA)

De hogyan született a Sárik Péter Trió?

Mint viccesen elmondta, „jazz tanszakosként megszokja az ember, hogy zavar”, vagyis hogy kevesen járnak a koncertjeikre, de ő ezt nem szerette, ezért megpróbálta tágítani a határokat, hogy populárisabb legyen a zenéjük, ugyanakkor a kereteken belül a lehető legjobban kapcsolatot tudjanak teremteni az emberekkel, miközben maradnak a jazznél, nem váltanak popzenére. – Mi így szeretjük csinálni – mondta a Sárik Péter Trió indulásáról.

Éppen ezért nagy kihívás, hogy Bartókot is játszanak, aki nem tartozik a legkönnyebben befogadható zeneszerzők közé. Vagyis, mint mondta, „nagyon nehéz játszani, de nagyon jót tesz Bartóknak a jazz”. Ezen segít a hozzáállásuk is, a koncertjükön ugyanis soha nem kell mereven ülni, énekeltetik a közönséget, így Bartók zenéjéről is könnyebben lekerül a rárakódott merevség.

A triót szerte a világon szeretik, nemrég jártak Kazahsztánban és Kirgizisztánban, illetve most jöttek haza Erdélyből is, ahová szinte hazajárnak. „Bartókot visszavinni Erdélybe különleges dolog” – mondta Sárik Péter.

Én érzem, amikor Erdélybe megyek, hogy sokkal inkább ott van a bartóki hatás, el tudom képzelni, hogy egyszer csak szembe jön. Az erdélyi a szívünkhöz egyik legközelebb álló közönség, csak jó élményeket tudok mesélni

– mondta.

Sárik Péter az idei Petőfi Zenei Díj átadásán is ott lesz: Szőke Nikoletta énekesnővel vendégként lépnek majd fel egy nem jazz-zenét játszó zenekarban, így különösen érdekesnek ígérkezik a produkció. – Azért jó ez a vállalkozás, mert a jazzisták meg tudják mutatni, hogy bele tudnak idomulni egy pillanat alatt egy másik műfajba úgy, hogy ez ne okozzon zavart. „Hogy mi se zavarjunk, sőt, hozzáadjunk” – mondta.

Sárik Péterék egyébként most fejeztek be egy anyagot Trió és Katica címmel, amelyen klasszikus műveket dolgoztak fel Illényi Katica hegedűművésszel. Szintén elkészült a Szöllősi Mátyás költő verseire írt zenéjük, amit év végén mutatnak majd be. Jelenleg Szőke Nikolettával készül egy anyaguk, és egy különleges, a talkshow elemeit is tartalmazó színpadi előadáson is dolgoznak, ez utóbbi azonban még formálódik.

A Sárik Péterrel az M5 Librettó című műsorában készült beszélgetést a Médiaklikk oldalán nézhetik vissza 12:00 perctől.