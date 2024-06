Tudni akarja, melyik különleges autó egyidős önnel? (3. rész)

Modern formaterve, korát megelőző műszaki innovációi miatt egy-egy modellről szinte el sem hisszük, hogy már akkor is az utakon futott, amikor mi születtünk. Sorozatunk első részében az 1945-től 1960-as évekig terjedő időszakot vizsgáltuk, majd a ’60-as évek következtek. Most vegyük sorra, melyik évben milyen modell vált híressé az 1970-es években. Összeállításunk az Egyesült Államokban megjelenő Welth of Geeks magazin cikke alapján készült.

Pontiac Trans-Am, 1977. Fotó: Getty Images/Mike Windle

1971: Stutz Blackhawk

Stutz Blackhawk, 1971. Fotó: Getty Images/Fairfax/Roderick John MacRae

A modellt megjelenésekor fényűzőnek tartották, mert olasz karosszériáját az elegancia jellemezte, amely azonban masszív amerikai alapokra épült. 1976-ig a Stutz 205 Blackhawkot adott el, és havonta körülbelül hatot kézzel gyártottak Olaszországban és szállítottak az Egyesült Államokba. 1980 áprilisáig 350 készült belőle, a gyártás 1987-es befejezéséig összesen 500-600 példányt adtak el belőle. Vásárlói között ott találhatjuk Johnny Cash, Lucille Ball és Elvis Presley nevét is.

1972: Ford Ranchero

Ford Ranchero, 1972. Fotó: Wikimedia

A ’70-es évek közepe előtt nőtt meg az érdeklődés a mini-teherautók (pickupok) iránt. A GM és a Ford ezért nagy méretű, hátsókerék-meghajtású autók alvázaiból épített platós személyautókat. A Rancherót egy kétajtós kombiplatformból alakították ki, amely a vezetőfülkét és a rakteret is a karosszériába integrálta. Meghajtásáról 4,3 literes V8-as motor gondoskodott.

1973: Chevrolet Monte Carlo

1973-as Chevrolet Monte Carlo Landau. Fotó: Getty Images/National Motor Museum

A kétajtós kupét a General Motors Chevrolet részlege gyártotta és forgalmazta. Nevét a monacói városról kapta, ez volt a Chevrolet márka első luxusautója. Formája a karosszéria méretei ellenére kecses és sportos volt. V8-as motorjai turbófeltöltősek voltak, melyek hengerűrtartalma 5,7-től 7,4 literig terjedt. A modell komoly sikert hozott a GM számára.

1974: Lamborghini Countach LP400

Lamborghini Countach LP400, 1974. Fotó: Getty Images/South China Morning Post/May Tse

A vérbeli sportautót jellegzetes ék alakú formája tette az autóépítés ikonjává. Ajtajai nem a megszokott oldalra vagy a Mercedes 300 SL mintájára felfelé nyílók voltak, hanem a karosszériával párhuzamosan, az A-oszlop tövében zsanérozottak. Ez a megoldás nagy előnyt jelentett a parkolókban az amúgy is termetes autóból való kijutáshoz. Nem nagyon volt olyan kamasz, akinek a ’80-as években ne lett volna legalább egy posztere a Countach-ról. 375 lóerős, V12-es motorja még alacsony sebességnél is bődületes hangot produkált. Fennmaradt ép példányai igazi gyűjtői ritkaságok.

1975: Volvo 242/244/245

244-es Volvo 1975-ből. Fotó: Wikimedia

Amerikában ezt a modellsorozatot kedvesen csak „svéd téglaként” emlegették. Gyártása 1975-ben kezdődött és 1993-ig tartott. A 245-ös kombi igazi elővárosi igásló volt, amelyet biztonságossága, tágas tere miatt kedveltek. 100 lóerős turbómotorja a hátsó kerekeket hajtotta.

1976: Oldsmobile Cutlass Supreme Coupe

Oldsmobil Cutlass Supreme, 1976. Fotó: Wikimedia

A Coutlass ebben az évben már létezett, de kapott egy ráncfelvarrást, ami olyan jól sikerült, hogy az év legkelendőbb amerikai autójává vált. Közel félmillió példányt adtak el a kupéból, amely magában hordozta a luxus-személyautók akkor elvárt minden tulajdonságát.

1977: Pontiac Trans Am

Pontiac Trans-Am, 1977. Fotó: Getty Images/Mike Windle

Kevés autó jellemezte olyan transzparensen a ’70-es évek izomautó-kultuszát, mint ez a modell. A Trans Am tulajdonképpen a Pontiac Firebird egy gazdag felszereltségű változata volt továbbfejlesztett menetstabilizáló rendszerrel, speciális futóművel és bivalyerős motorteljesítménnyel. Az autót a Smokey és a bandita című film tette világhírűvé Burt Reynolds és Sally Field szereplésével.

1978: Subaru BRAT

Subaru Brat, 1978. Fotó: Wikimedia

A japán márka modellneve a Bi-drive Recreational All-terrain Transporter (négykerék-meghajtású szabadidős kupé) kifejezés betűszava. A kis pickup a járműtípus népszerűségének csúcsán érkezett. Különlegessége volt, hogy két ülést a menetiránynak háttal, a platón helyeztek el, így képes volt ugyan négy személy szállítására, de ezzel a megoldással mégis kisteherautónak minősült, így kevesebb adót kell fizetni utána.

1979: Saab 9000 Turbo

Saab 9000 Turbo. Fotó: OSX/Wikipedia

Az 1930-as években alapított svéd Saab vállalat eredetileg repülőgépeket gyártott, majd a ’40-es évek végén szállt be a gépkocsiiparba. 1947-ben mutatták be a 92001-es modelljüket. A márka hamar ismertté vált biztonságos és tartós autóiról. Az amerikai piacon a 900-as modell igazi furcsaságnak számított elsőkerék-meghajtásával, de igen népszerűvé vált az 1979-ben megjelent bivalyerős 900 Turbo, mely korszerű technológiákkal volt felszerelve.

1980: AMC Eagle

AMC Eagle, 1980. Fotó: Wikimedia

Az American Motors Corporation (AMC) által piacra dobott Eagle meglehetősen furcsának tűnő személyautó-modellje négykerék-meghajtásával és kiváló tereptulajdonságaival lopta be magát a vásárlók szívébe. Igazi úttörő volt a crossoverek között.