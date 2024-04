Tudni akarja, melyik híres autó egyidős önnel?

Az autóipar a második világháború után vett igazi lendületet, amikor az olcsó és egyszerűen gyártható gépek helyét a státusszimbólumoknak számító egyre szebb, erősebb, modernebb iparművészeti alkotások vették át. A tervezőasztalokon olyan műremekek születtek, melyek akár 70-80 év után is megtartották népszerűségüket különleges formájuk, vagy teljesítőképességük okán. Egy-egy modellről szinte el sem hisszük, hogy már akkor is az utakon futott, amikor mi születtünk. Vegyük sorra, melyik évben milyen híres autó született!

Némelyik híres autó presztízsét filmek is tovább emelték. Fotó: Themoviedb.com





I. rész. 1945–1960.



1945: Willys MB/CJ 2A.

Willys MB/CJ 2A. Fotó: DeAgostini/Getty Images

Az amerikai hadsereg 1940-ben a felderítő oldalkocsis motorkerékpárok leváltására készíttette el egy összkerekes terepjáró prototípusát a Willys-Owerland kisüzemmel. A háborús Willys-Jeep sorozatgyártása 1941 őszén indult meg. Az ajtó nélküli, 4×4 meghajtású, 60 lóerős jármű kitűnő terepjáró-képességéről és nagy üzembiztosságáról volt ismert. 1941-től 1945-ig 368 714 darabot gyártottak belőle. A háború után a Willys átadta a gépet polgári felhasználásra Jeep CJ-2A néven.

1946: Chrysler Town and Country kabrió

Chrysler Town and Country kabrió. Fotó: ClassicStockT/Getty Images

Az Egyesült Államokban abban az időben meglehetősen gyakran ötvözték az autógyártásban a fát és a fémet. 1940-ben készült el az első „Woody”, amelyet 1946-ban a modell Convertible verziója követett. Az autó egy része fehér kőrisfából és mahagóniból készült, így külsejében a lovaskocsikat idézte, viszont autós tulajdonságai már a luxust hordozták. A stílus korszakát 1950-ben a műanyag elterjedése zárta le.

1947: Chevrolet Fleetmaster

Chevrolet Fleetmaster. Fotó: Hindustan Times/Getty Images

Az amerikai autó mintha zavarba került volna születési évét tekintve, mivel dizájnja a 30-as évek stílusát idézi. A világ vágyott az új autókra, és valamiért ez a modell – talán nosztalgikus okokból – olyan kedves lett a vásárlók szívének, hogy megszerezte az autómárkák között az Amerika legkelendőbb autója címet azzal, hogy több mint 680 ezer darabot adtak el belőle.

1948: Tucker 48

Tucker 48. Fotó: Getty Images/Bloomberg

A modell egy különleges, de rövid életű csoda volt, amely évtizedekkel megelőzte a korát. Formatervét erősen meghatározta az aerodinamika, és újdonság volt, hogy hathengeres farmotor hajtotta a limuzint. Különlegessége volt a független négykerék-felfüggesztés és az autó orrát díszítő harmadik lámpa. Évente mindössze 51 példányt készítettek belőle.

1949: Mercury 8

Mercury 8. Forrás: Wikipedia

Az autót a letisztult forma jellemezte, eltűntek róla a túlméretezett sárvédők és a hatalmas motorháztető. Az amerikai Ford Motor Company gyártotta, V8-as motorja és könnyű átalakíthatósága miatt a Hot Rod építők kedvence lett.

1950: VW Beetle (Bogár)

VW Beetle (Bogár). Fotó: Getty Images/Sjoerd van der Wal

A Volkswagen Bogár (németül Käfer) a német Volkswagen cégcsoport 1938-tól 2003-ig gyártott legelső autómodellje volt. A kocsi az 1950-es években lett az egyik legmenőbb autó az Amerikai Egyesült Államokban. 2002 júniusáig 21,5 millió darabot értékesítettek belőle, ezzel a világ harmadik legnagyobb példányszámban eladott autótípusa lett.

1951: Hudson Hornet

Hudson Hornet. Fotó: Getty Images/William Nation

Ez az autó tulajdonképpen egy utcai versenyautó volt, amelynek 4300 köbcentis, soros, hathengeres, duplakarburátoros motorja volt. Stabil útfekvését a lépcsős alváz miatti alacsony súlypont jellemezte. 1951 és 1955 között rengeteg példány futott a NASCAR versenyeken.

1952: Bentley Type-R Continental

Bentley Type-R Continental. Fotó: Abaca/Northfoto

Míg Amerikát az acélválság sújtotta, az Egyesült Királyságban megszületett ez a luxuskupé, amely az angol autómárkák közül leginkább a Rolls-Royce Silver Dawn-ra hasonlított, mégis népszerűbb lett. Az automata sebességváltóval felszerelt négyajtós változat végsebessége 163,7 km/h volt. 1955-ig gyártották, 208 darab kelt el belőle.

1953: Chevrolet Corvette

Chevrolet Corvette. Fotó: Heritage Images/Getty Images

Amerika első vérbeli sportautója volt, amelynek különlegessége, hogy üvegszálas karosszériával készült. Az első generációs Corvette-ből ebben az évben 300 példány készült, mindegyik fehér fényezéssel, kabrió változatban. A 3,9 literes, soros hathengeres motor a kocsi orrában helyezkedett el és a hátsó kerekeket hajtotta. A Corvette a tipikus amerikai autók képviselője, amely az új autómárkák között is fennmaradt.

1954: Mercedes-Benz 300 SL

Mercedes-Benz 300 SL. Fotó: Martyn Lucy

A felnyíló ajtajai miatt „sirályszárnyúnak” nevezett német modell egy máig ikonikus sportautó, amely 263 km/h-s végsebesség elérésére is képes volt. Korának leggyorsabb sorozatgyártású autója a versenyeken is hírnevet szerzett. A bemutatkozó évben 167 darabot készítettek belőle, a fennmaradt ép példányok piaci értéke még napjainkban is jóval egymillió dollár fölött mozog.

1955: Citroën DS

Citroën DS. Fotó: Gamma-Rapho/Getty Images

Máig a világ egyik legkülönlegesebb és egyben legszebb autója, amelyet francia megálmodói elhalmoztak innovatív megoldásokkal. Elsőkerék-meghajtása és hidropneumatikus felfüggesztése rendkívül puha járásúvá, kényelmessé tette. Duplakuplungos automata váltója is újdonságnak számított. A Fantomas filmekben még repülni is tudott.

1956: Continental Mark II

Continental Mark II. Fotó: AFP/Timothy A. Clary

A Ford luxusmárkája ebben az évben egy igazi formatervezői mesterművet alkotott. Légkondícióval szerelt változatának ára meghaladta a tízezer dollárt, nem népautónak tervezték. Egy 285 lóerős, V8-as erőmű hajtotta. 1957-ig háromezer darabot adtak el belőle. Elvis Presley is vásárolt belőle egy példányt.

1957: Chevrolet 150/210 Bel Air

Chevrolet 150/210 Bel Air. Fotó: DPA/AFP/Gerald Matzka

A General Motors modellje már akkor izomautónak volt nevezhető, amikor ez a fogalom még nem is létezett a klasszikus amerikai autók körében. A karosszériát a hátsó szárnyak tették jellegzetessé, V8-as, 283 lóerős motor hajtotta. Rengeteg példány maradt fent belőle például Kubában, ahol taxizásra használták.

1958: Ford Edsel

Ford Edsel. Fotó: Science & Society Picture Library/Getty Images

Az autó a Ford és a Mercury közötti különbség áthidalására készült, Henry Ford fiáról nevezték el. Furcsa, több részes hűtőrácsa nem igazán jött be a vevőknek. Különlegessége a nyomógombos sebességváltó volt, 1960-ig 116 ezer darab készült belőle.

1959: BMC Mini

BMC Mini. Fotó: ANP via AFP

Az amerikai országúti cirkálókhoz képest merész ötletként egy igazán kicsi autót álmodott meg a British Motor Company, amikor megalkotta a Minit. Keresztirányban elhelyezett motorja és széles nyomtávja miatt meglepően tágas belső térrel rendelkezett, könnyen kezelhető, sportos autó volt. A Mr. Bean filmekben is gyakran feltűnt.

1960: Chevrolet Corvair

Chevrolet Corvair. Fotó: Wikipedia

A tervezők a VW mintájára terveztek bele hathengeres boxer farmotort, de nem ettől lett híres, hanem Ralph Nader 1965-ös „Nem biztonságos bármilyen sebességgel” című írása okán, melynek köszönhetően biztonsági okokból áttervezték a hátsó felfüggesztését.

Cikkünk a Wealth Of Geeks amerikai magazin írása alapján készült.